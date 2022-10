La gresca mediática entre Karla Tarazona y Rafael Fernández se ha reavivado. La conductora de “D’ mañana” salió al frente para decir que su expareja no le habría brindado un apoyo económico a la fecha, tal y como prometió semanas atrás. No obstante, el empresario respondió a sus cuestionamientos a través de “Magaly TV, la firme” y mostró pruebas que pusieron en tela de juicio la versión de la conductora.

Rafael hace frente a acusaciones de Karla Tarazona

En la edición de “Magaly TV, la firme” del último 11 de octubre, el ‘Rey de los huevos’ declaró al programa que, hasta la fecha, estuvo solventando los gastos de los descendientes de Tarazona. Él mostró las boletas de pago del colegio de los pequeños, así como de otros servicios a favor de la familia de la presentadora.

“Lo que yo he pagado es: los colegios, hasta fin de año, he pagado la nana, desde que me fui hasta el viernes que ella salió a decir que no recibió ni un apoyo mío”, indicó.

Karla Tarazona advierte a Rafael Fernández: ¿qué dijo?

Ante su contestación, Karla se pronunció una vez más para decir que no quería seguir hablando de un tema referente a su expareja y, frente a las declaraciones del ‘Rey de los huevos’ que mencionaban a sus herederos, la conductora no dudó en lanzarle la que sería la última advertencia.

“Voy a dejar que la vida y el destino se encarguen de poner cada cosa en su lugar, como ha sido durante todo el tiempo de mi vida. Y te voy a pedir, por favor, que no vuelvas a tocar a mis hijos nunca más, porque ahí sí vas a conocer realmente quién soy yo. Demasiada paciencia te he tenido ”, dijo visiblemente indignada.

“Pensé que hacías las cosas de buena voluntad, pero, cuando se prenden las cámaras, tu buena voluntad se acaba”, añadió.