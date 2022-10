Andrea Arana critica a Gabriela Herrera: “Pregúntale a la gente si conoce alguna canción tuya”

No se guardó nada. Andrea Arana se refirió a las recientes declaraciones de Gabriela Herrera. Luego de que la exchica reality revelara que firmó un contrato musical con Sergio George, afirmó que no tienen ningún problema con Yahaira Plascencia, otra de las artistas representadas por el productor.

La presentadora de Willax TV dijo que no cree en la actitud de Herrera debido a que tan solo unos días atrás había criticado a Plasencia, tildándola ‘egocéntrica’

¿Qué dijo Andrea Arana?

La también participante de “Esto es bacán” le recomendó a la bailarina que se tome “unas cápsulas de memoria”, debido a que “primero dice una cosa” y luego “intenta vender otra”.

Además, señaló que Gabriela no es conocida por su talento musical o en la danza, sino por las peleas mediáticas en las que se ha visto involucrada.

“ Dices que tú no eres famosa por tus escándalos, no eres famosa por tus ampays, es más no lo necesitas porque tienes una carrera limpia. Gabrielita pregúntale a la gente si conoce una canción tuya o si te recuerda por haberte sacado los ojos con Samahara Lobatón en Combate ”, manifestó Arana.

Finalmente, Andrea considera que, si Gabriela ha conseguido mantenerse vigente en los medios, en los últimos meses, es debido a todos los dimes y diretes que ha mantenido con Yahaira Plasencia.

Según la conductora de “Un día en el mall”, Herrera estaría ‘colgando’ de la fama de la expareja de Jefferson Farfán para conseguir rebotar en la prensa.