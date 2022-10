Valeria Flórez revela detalles de su pedida de mano: “No tuve ni una pequeña sospecha”

Valeria Flórez sorprendió a su comunidad de redes sociales al anunciar que se comprometió con su pareja Andrés Ugarte, en Buenos Aires, luego de más de cinco años de relación. Ahora, la excandidata al Miss Perú 2022 se ha pronunciado nuevamente para contar más detalles de cómo fue su pedida de mano en un parque de Argentina.

Por medio de su perfil de Instagram, la conductora de Willax colgó una serie de postales del preciso momento en que su ahora novio le pedía matrimonio. Las fotos se muestran muy espontáneas, pues, según indicó Flórez, no fueron planeadas.

¿Cómo fue la pedida de mano de Valeria Flórez?

“Siempre me puse a pensar cómo sería cuando me pidieran matrimonio… ¿en qué lugar sería?, ¿estaría vestida bonito?, ¿qué diría? (...) Pero la única verdad es que el sábado fue el mejor día de mi vida y no pudo haber salido más perfecto de lo que fue. No solo porque no tuve ni una pequeña sospecha y jamás pensé que pasaría en este viaje, sino porque no me imagino iniciar esta nueva aventura con nadie más”, decía al inicio de su extenso comunicado.

Valeria Flórez revela detalle de su pedida de mano. Foto: Valeria Flórez/Instagram

Más adelante, la también modelo contó que ella siempre tuvo la ilusión de que su pedida de mano sea documentada para tener un registro de ese especial momento.

No obstante, para su sorpresa, un fotógrafo, que transitaba por el lugar, se dio cuenta de lo que pasaba y no dudó en tomar las instantáneas del compromiso.

Valeria Flórez anuncia su próximo casamiento con Andrés Ugarte. Foto: Valeria Flórez/Instagram

“Sin pensarlo dos veces sacó su cámara y nos tomó estas fotos tan hermosas y espontáneas del momento”, relató. “Después de llorar por buen rato, conversamos con él para que nos haga una sesión y tuviéramos algunas fotos”, añadió.

Para finalizar, Valeria catalogó su tierna experiencia como “una historia que contará siempre con una sonrisa”.

¿Quién es Andrés Ugarte, el prometido de Valera Flórez?

De acuerdo a información recopilada de sus redes sociales, Andrés Ugarte Diez Canseco es piloto de avión de una reconocida aerolínea que opera a nivel nacional e internacional.

Además, es un gran amante de los viajes y el motociclismo. Sus numerosas fotografías sobre sus viaje y paseos a diferentes destinos en su cuenta de Instagram lo confirman.