Robotina descarta reconciliación con Robotín y niega que ampay sea armado

Karelys Molina, más conocida como Robotina, se mostró bastante decepcionada tras la difusión de las imágenes de su expareja Robotín con una chica en una habitación de un hostal. Sin embargo, la actriz cómica sorprendió al aparecer en la última gala de “El gran show”, a pesar de afirmar en un chat difundido por Magaly Medina que no se presentaría en el programa de Gisela Valcárcel.

¿Qué dijo Robotina sobre su vínculo con Robotín?

A su salida de América Televisión, Robotina se mostró bastante incómoda cuando le preguntaron sobre si el ampay habría sido armado y si se reconcilió con Robotín.

Frente a los cuestionamientos de los reporteros, la joven venezolana no brindó declaraciones y negó que el fin de su romance sea un engaño para obtener pantalla. “ Es falso, no es mentira, no hemos vuelto ”, precisó.

Por su parte, Alán aseguró que seguirían trabajando juntos, ya que tienen varios contratos que cumplir.

Robotín le pidió disculpas a Robotina

Karelys pisó la pista de baile como refuerzo de Robotín para intentar salvarlo de la sentencia, no obstante, Alán Castillo se despidió del reality tras perder contra Dalia Durán.

La noche del sábado 8 de octubre, el cómico aprovechó en pedirle disculpas por su accionar. “De todo corazón quiero pedirte perdón (...) me arrepiento, si pudiera volver al pasado, no lo haría, de verdad, perdóname, ¿te puedo dar un abrazo?”, sostuvo.

Por su parte, Robotina indicó que no tiene contacto físico con él. “Todavía no, agradezco tus disculpas, sí los acepto, y gracias por hacerlo públicamente, sí lo merecía, pero como dije, seguimos trabajando juntos”, expresó, además de dejar en claro que asistió al programa para que vean que es una gran bailarina.