¿Qué dijo Rodrigo González sobre la esposa de Claudio Pizarro que causó tendencia en las redes?

Gran sorpresa causó el conductor del programa de espectáculos “Amor y fuego”, Rodrigo González, luego de que durante su programa del lunes 10 de octubre comentase sobre el presente del matrimonio que sostiene Claudio Pizarro junto a su esposa Karla Salcedo.

Resulta que el popularmente llamado ‘Peluchín’ dijo que ellos ya no serían pareja, pues están atravesando por una crisis matrimonial y que Salcedo estaría devastada por una relevación que sorprendió a más de uno. Esto luego de que el ‘Bombardero’ realizara en los últimos días transmisiones en vivo con una copa en mano vía Instagram.

¿Qué dijo Rodrigo González sobre el matrimonio de Claudio Pizarro?

Esto fue lo que dijo Rodrigo González sobre la situación por la que estaría pasando la familia Pizarro-Salcedo:

“No sé por qué anda tan contento. En realidad no tendría por qué estarlo porque parece que la cosa es seria. (...) Parece que la esposa está destrozada, se enteró de que tiene una vida paralela. Así que en su momento, Claudio Pizarro, además de distraer la atención con esto, nos dirá por qué su esposa está tan destrozada ”, mencionó fiel a su estilo el conductor de espectáculos.

¿Qué factores indicarían que Claudio Pizarro ya no está con Karina Salcedo?

Uno de los principales motivos es que Karina Salcedo no asistió al partido de despedida que el exdelantero peruano tuvo en compañía de sus colegas del Bayer Múnich y Werder Bremen. La segunda es que ambos ya no se siguen en las redes sociales y no se les ha visto juntos en los últimos meses.