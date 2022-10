Pilar Gasca, novia de Edwin Sierra, debuta en OnlyFans: “Es un trabajo más”

Pilar Gasca es una empresaria e influencer con 666.000 seguidores en Instagram que ahora también apunta a OnlyFans. Esto, con el apoyo de su pareja, el humorista Edwin Sierra, sobre quien, además, asegura, es su “fan número 1″, según dijo en una entrevista publicada el lunes 10 de octubre.

¿Pilar Gasca al mismo estilo que Xoana González y Fátima Segovia?

“Estaba un poco desinformada sobre el contenido que suben a Onlyfans” , admitió Pilar Gasca, quien además descartó hacer pornografía. “No es una obligación subir fotos triple X, sino que se puede publicar fotos sugerentes, sensuales y profesionales”, señaló.

“(Hacer porno) no ha pasado por mi cabeza”, indicó. Sin embargo, asegura que no juzga a aquellas celebridades que lo practican. “Respeto las decisiones que cada persona toma con su cuerpo (…) Respeto el trabajo de todos, pero lo mío será contenido profesional, sensual y sexy”.

Pilar Gasca es una empresaria e influencer, con 666.000 seguidores en Instagram. Foto: Pilar Gasca/Instagram

PUEDES VER: Fiorella Retiz explicó las razones por las que decidió no incursionar en OnlyFans

Edwin Sierra apoya el OnlyFans de su novia Pilar Gasca

La empresaria enfatizó que cuenta con el apoyo total de Edwin Sierra. “Es el primero en darle like a mis fotos, me hace fotos sexys y es el mejor fotógrafo que puedo tener. Él sabe que el OnlyFans es un trabajo más, que tengo un perfil y siempre me voy a mantener así”

En esa línea, Pilar Gasca afirma haber delimitado que tipo de contenido tendrá en OnlyFans. “No pienso cruzar la línea en la que me mantengo desde hace muchos años. Eso (pornografía) no va conmigo, sobre todo porque tengo mi boutique y línea de ropa”.

De igual forma, a la pareja de Edwin Sierra no le inquieta la competencia que pueda encontrar en la popular plataforma , en la que las peruanas Fátima Segovia, Deysi Araujo y Leslie Shaw figuran entre las mejor pagadas.

“Hay público para todas. Las mujeres somos hermosas, así que estoy segura de que me irá muy bien”, declaró Pilar Gasca a Trome.