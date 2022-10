Natalia Salas se prepara para la quimioterapia y se corta el cabello: “Haciéndome cargo”

Hace unos días, Natalia Salas contó que había tomado la decisión de raparse para no tener que enfrentar la caída del pelo producto de la quimioterapia. Por ello, el último 10 de octubre, la actriz sorprendió a sus seguidores al compartir su corte de cabello.

Si bien no se lo rapó totalmente, lo dejó al borde del rostro y con un cerquillo: “Haciéndome cargo”, escribió al publicar sus imágenes en Instagram.

Natalia Salas inicia tratamiento para inducir la menopausia

Asimismo, Natalia Salias compartió el momento cuando se dirigía a la clínica para que le coloquen la inyección que le inducirá la menopausia, ello con el fin de prepararse para comenzar la quimioterapia el 17 de octubre. Además, recalcó que no podrá volver a convertirse en madre.

“Aparte de las quimios, debo suprimir mi actividad hormonal porque el cáncer que me encontraron es hormonal. Por eso, Leandro será hijo único”, manifestó.

Natalia Salas revela que una marca la discriminó por tener cáncer

A través de sus redes sociales, Natalia Salas contó que una marca la discriminó por padecer cáncer de mama.

“Cuando la chica que me convocó se enteró, me consultó si iba a poder postear y le dije que la próxima semana. Me dijo: ‘Normal, reina’. Les pregunté hasta cuándo me podían esperar y nunca más me respondió. Al día siguiente le hablé y me dijo: ‘Ay, reina, hemos estado viendo con la marca y por ti, por tu bienestar, que mejor no hagas la campaña y ya más adelante para otra’. Y yo: ‘Ja, ja, ja’ (...). Bueno, me sentí horrible”, relató la intérprete.