Magaly Medina responde a Gisela por aludir a su tiempo en prisión: “El público me respaldó”

Luego de que Gisela Valcárcel hiciera alusión a Magaly Medina y el tiempo que pasó en prisión hace varios años, la popular ‘Urraca’ se tomó varios minutos de su último programa de espectáculos para responder a cada uno de los ataques que le envió la ‘Señito’ el sábado 8 de octubre.

“No tuvo mejor idea que satanizarme haciendo una especie de jaula, poniendo a uno de sus voces en off con una vestimenta de carcelero. ¿Jugarse con eso, Gisela? (...) Eso sí que no te lo tolero ” dijo en un inicio la conductora.

Magaly Medina arremete contra Gisela Valcárcel

Magaly Medina se mostró bastante fastidiada al ver que Gisela Valcárcel hizo que ‘Apoteósico’ se vistiera de preso para hacer referencia a la época en que la figura de ATV tuvo que ir a la cárcel tras perder una batalla legal contra Paolo Guerrero.

“Como ella no tiene un historial sucio y cochino mío, como yo sí tengo de ella; entonces, ella cree que este episodio de mi vida es vergonzoso y no es vergonzoso”, señaló la ‘Urraca’ con total indignación.

Asimismo, aclaró que lo único triste de ese momento de su vida fue que marcó una dura etapa durante su carrera en TV. “El episodio de la cárcel sí es penoso porque fueron los peores días de mi vida televisiva , ciertamente”, añadió.

Magaly Medina sintió el apoyo del público cuando estuvo en prisión

Por otro lado, Magaly Medina indicó que lo más resaltante de todo esto fue que, mientras permanecía varios días en prisión, pudo sentir el apoyo y afecto del público peruano, quienes la alentaron durante todo ese tiempo.

“ Lo que sí me dio la cárcel es saber exactamente la medida del cariño del público. Porque lo que sí fue apoteósico, no su locutor en off, fue la forma en que la gente y el público me trató mientras yo estuve en la cárcel, porque la gente salió a las calles a respaldarme”, expresó.

Además, indicó que, en caso Gisela Valcárcel viviera una situación similar, las cosas serían distintas, ya que no tendría el soporte de la gente. “Estoy segura de que si Gisela, por alguna razón va a prisión, eso no pasaría”, acotó.