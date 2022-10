Ivana Yturbe habría ahorrado 15.000 soles por canjes para la fiesta de un año de su hija

Ivana Yturbe ha demostrado estar más que feliz en su etapa de mamá primeriza tras la llegada de Almudena, la pequeña que tiene con su esposo Beto da Silva. Ahora, la modelo y el deportista decidieron no escatimar en gastos y festejaron por todo lo alto el primer año de su bebé.

Sin embargo, una fiesta no fue suficiente para la pareja y sorprendieron al decir que la engreída de ambos celebraría su cumpleaños en Lima y en Trujillo.

En el programa En boca de todos, Ivana Yturbe se mostró muy entusiasmada al pasar la navidad por primera vez con su hija. Foto: Captura / Instagram

¿Cuánto costó la fiesta de la hija de Ivana Yturbe?

De acuerdo a un reportaje presentado por “América hoy”, la ostentosa fiesta que planificó Ivana Yturbe en Lima habría costado aproximadamente 15.000 soles.

No obstante, la ex chica reality y el futbolista no habrían gastado dinero alguno, ya que, la torta, la decoración y el show infantil habrían sido pagados con canje.

Así lo demostró la modelo al inundar sus redes sociales con agradecimientos a diversas marcas.

Ivana revela que usó canje para el ‘cumple’ de su hija

Tras la celebración que le hizo a su engreída en Lima, Ivana Yturbe reveló que también organizó una festividad para ella, pero en Trujillo, ciudad en la actualmente vive junto a su pareja Beto da Silva.

De esta forma, el lunes 10 de octubre, la joven se enlazó en vivo con “En boca de todos” para enseñar detalles inéditos del evento que se realizó en el norte. “Es un lugar lindo la verdad, allá hay cabañitas, es un lugar donde pueden ir con sus hijos”, indicó.