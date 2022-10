Giuliana Rengifo se retracta tras decir que bailarines son de ‘adorno’: No quise despreciarlos

Se arrepiente de sus palabras. Giuliana Rengifo, quien actualmente participa en el reality de baile “El gran show” de América Televisión, hizo un mea culpa y salió al frente para retractarse acerca de las declaraciones que brindó días atrás en las que afirmaba que los bailarines son de ‘adorno’ en un escenario.

Giuliana pide disculpas a bailarinas

En la última edición del programa “América hoy”, Giuliana Rengifo estuvo como invitada y dialogó sobre su participación en “El gran show”. Al ser cuestionada por sus polémicas palabras, la cantante señaló que su comentario no fue malintencionado.

“Yo sé perfectamente todo el trabajo de ser un bailarín y cómo ellos son profesionales, no lo quise decir de una forma despectiva. No soy una mujer que habla mal de otro y, peor, desmerecer el trabajo de otra o el sacrificio que uno pone siempre. No fue una forma de quererlos despreciar para nada porque un cantante en escenario si no tiene un adorno, un juego hermoso, ballet hermoso. No brilla”, sostuvo.

Giuliana a bailarín que se quejó de ella: “Que me lo diga en la cara”

Minutos más tarde, en el mismo programa, Janet Barboza dejó sorprendida a Giuliana Rengifo tras revelar que su bailarín de “El gran show” habría señalado que tiene problemas para danzar con la artista.

“¿Te has enterado de algo, Giuliana? Y quiero que lo corrobore el productor, ¿se ha quejado el bailarín? Ah, sí se ha quejado. Al parecer, tu bailarín se ha quejado de que no podía levantarte, ¿qué opinas de eso?”, dijo la popular ‘Rulitos’.