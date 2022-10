Giuliana Rengifo a bailarín que se quejó por no poder cargarla: “Que me lo diga en la cara”

Giuliana Rengifo se aleja de las polémicas con Magaly Medina y Gisela Valcárcel, y está concentrada en dar un buen performance en la tercera gala de “El gran show”. Como se recuerda, en sus anteriores presentaciones le ha ido bien, pero no ha destacado como otros participantes del reality.

La mañana de este 11 de octubre, la cumbiambera fue invitada especial del magazine “América hoy” para ser parte de algunas dinámicas, sin imaginar la sorpresa que se llevaría minutos más tarde.

Janet revela queja de bailarín de Giuliana Rengifo

En el programa, Janet Barboza comentó una infidencia que involucraba al bailarín de “EGS” de Rengifo, quien habría develado tener problemas para danzar con la cantante.

La popular ‘Rulitos’ dijo a Giuliana: “¿Te has enterado de algo? Y quiero que lo corrobore el productor, ¿se ha quejado el bailarín? Ah, sí se ha quejado. Al parecer, tu bailarín se ha quejado de que no podía levantarte , ¿qué opinas de eso?”.

Giuliana Rengifo le responde a bailarín

La cumbiambera se evidenció asombrada, pero eso no le impidió responder y mandarle un mensaje a su compañero de baile. La revelación provocó que ella le increpara a su acompañante para que le dijera lo que piensa de manera personal.

“Yo siempre he dicho: ‘Voy a ponerme a régimen, por favor, tengan paciencia, ayúdenme’”. Luego, aseguró no haber estado al tanto de la incomodidad de su bailarín. “ Desconozco, más tarde lo veo y me gustaría que me lo diga en mi cara ”, recalcó.

Giuliana también indicó que siempre ha sido una mujer de complexión media y que eso jamás le ha traído problemas al momento de dar sus presentaciones musicales. “Me siento bien. Tengo que bajar un poco más para estar más ágil para el baile, pero en mis shows, yo resisto”, agregó.