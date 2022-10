Gabriela Herrera firmó con Sergio George, pero marca distancia de Yahaira: “Somos diferentes”

¡Emocionada! Gabriela Herrera está más feliz que nunca porque ya es un hecho que trabajará de la mano de Sergio George. La bailarina, que está sorprendiendo en “El gran show”, promete entrar al ambiente musical por la puerta grande.

En ese sentido, aclaró que no tiene problemas con Yahaira Plasencia y aseguró que no necesita protagonizar enfrentamientos para hacerse de un nombre en su carrera artística.

Gabriela Herrera trabajará con Sergio George

La bailarina se mostró muy entusiasmada con todos los planes que tiene antes de cerrar el año y sobre todo porque iniciará en la música junto con Sergio George.

“Estoy feliz con todo lo que me está pasando. Siento que voy a cerrar el año de la mejor manera, me esfuerzo y trabajo para tener una carrera limpia. No necesito de ampays porque nunca me ha gustado el lado fácil. Justo se ha dado la oportunidad de trabajar junto con Sergio y me alegra un montón porque solita voy logrando lo que tanto quería desde muy pequeña ”, contó en una entrevista para Trome.

Gabriela Herrera iniciara su carrera musical con Sergio George. Foto: captura de ATV

Gabriela Herrera marca distancia de Yahaira Plasencia

Asimismo, Gabriela Herrera recalcó que el hecho de que Sergio George empiece a trabajar con ella, no quiere decir que dejará de producir con Yahaira Plasencia.

“ Creo que no tendría por qué dejar de representarla porque ambas somos géneros distintos . Ella está en la salsa, yo en lo urbano, somos diferentes desde personalidades, cuerpo, género. Podría trabajar con las dos en forma paralela y hacerlo bien”, agregó.