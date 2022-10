Flavia Laos congela sus óvulos para ser madre después de los 30: “Quiero enfocarme en mi carrera”

Piensa en el futuro. Flavia Laos acaba de lanzar su nueva canción y está creciendo en su vida artística. De ese modo, la también actriz comentó que está enfocada en su carrera y quiere aplazar la maternidad por unos años. Por ello, tomó la decisión de congelar sus óvulos hasta cuando esté lista para convertirse en madre.

A través de sus redes sociales, la influencer compartió con sus seguidores en qué consiste este tratamiento y explicó las razones por las que tomó esta resolución.

Flavia Laos revela por qué decidió congelar sus óvulos

Ante las preguntas de sus fans, Flavia Laos grabó un video para detallar los motivos por los que decidió congelar sus óvulos.

“Quiero enfocarme más en mi carrera, crecer profesionalmente y luego, cuando esté estable y sienta que logré lo que quería, tener hijos, pero quiero tener esa posibilidad de que no me juegue el reloj en contra y tenerlos cuando yo me sienta preparada”, expresó.

Sin embargo, no cerró la posibilidad de ser madre en un futuro y comentó que le gustaría tener un bebé pasados los 30 años: “En mi caso, yo no estoy pensando en tener hijos ahora, los quiero después de los 30 o un poco más, entonces” .

¿Austin Palao planea tener hijos con Flavia Laos?

Por su lado, Austin Palao respaldó la decisión de su novia Flavia Laos y aseguró que en sus planes no está ser papá, por el momento. “Bueno, no está en mis planes a futuro, pero, si se da en algún momento, cuando haya terminado mis sueños, mi proyecto de vida, pues claro que quiero mi familia. Si llega a ser con ella (Flavia), sería genial”, indicó en “En boca de todos”.