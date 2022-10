Claudio Pizarro y Karla Salcedo: ¿cómo inició el largo romance que habría terminado por infidelidad?

Pese a que Claudio Pizarro y Karla Salcedo se posicionaron como una de las parejas más estables y duraderas dentro del espectáculo peruano, ahora acaparan cientos de titulares desde que se empezó a especular que ambos habrían terminado su matrimonio luego de más de 20 años juntos.

En la siguiente nota, te contamos todo sobre la romántica historia de amor que empezó cuando eran niños y se extendió con el pasar del tiempo.

Claudio Pizarro y Karla Salcedo se conocieron en la adolescencia. Foto: AFP

¿Cómo conoció Claudio Pizarro a Karla Salcedo?

Claudio Pizarro y Karla Salcedo entablaron una relación cuando eran estudiantes del emblemático colegio Liceo Naval. No obstante, su primer encuentro sucedió muchos años atrás, pues desde niños fueron parte del mismo salón de clases.

“(Nos conocimos) En el colegio. Nosotros hemos estado desde chiquitos en la misma promoción, somos de la misma edad”, contó el exfutbolista en una pasada entrevista para una revista local.

Claudio Pizarro se enamoró de Karla Salcedo en el colegio. Foto: Twitter/Karla Salcedo

Aunque en un inicio solo fueron amigos, con el paso del tiempo formaron un vínculo amoroso y se volvieron enamorados. “En algún momento, a mi papá lo destacaron al norte y me fui a Paita dos años, pero después volví al Liceo Naval. Los últimos tres años del colegio salíamos juntos en el mismo grupo, y en el último año fuimos enamorados ”, agregó.

Claudio Pizarro se enamoró de Karla Salcedo en el colegio. Foto: Facebook/Claudio Pizarro

¿Cuándo se casaron?

Tras algunos años de relación, Claudio Pizarro y Karla Salcedo decidieron unir sus vidas en matrimonio y oficializar así un romance que duraría bastante tiempo. Fue entonces que el 22 de abril de 1999 ambos se dieron el sí frente al altar en compañía de sus seres queridos.

Claudio Pizarro junto a Karla Salcedo durante un encuentro deportivo en el Allianz Arena. Foto: ESPN

El ex seleccionado peruano tenía en aquel momento tan solo 20 años de edad, al igual que su aún esposa. Al ser consultado por qué se casó tan joven, respondió que lo hizo porque sintió que era la mujer de su vida y no quería esperar más.

“Decidí casarme porque surgió la posibilidad de irme al exterior en junio o julio de 1999. Entonces yo me dije: ‘A esta mujer no la puedo perder (risas). A donde vaya, me la tengo que llevar’ (más risas). Y por eso se tomaron las decisiones así de rápido. Me casé en abril y en agosto ya estábamos viajando a Bremen ”, manifestó.

Claudio Pizarro y Karla Salcedo se casaron a los 20 años. Foto: difusión

¿Claudio Pizarro fue infiel a su matrimonio?

En medio de los rumores de una separación, Rodrigo González abrió un nuevo capítulo en esta historia al dar a entrever que Karla Salcedo y Claudio Pizarro habrían tomado caminos separados debido a que el deportista tenía una vida en paralelo mientras estaba con ella.