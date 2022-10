Andy Polo habría denunciado a Magaly por difamación tras acusarlo de agredir a su expareja

El futbolista de Universitario Andy Polo fue sentenciado por agresión a la madre de sus hijos Génesis Alarcón y deberá pagarle 600.000 dólares, aseguró Magaly Medina en la última emisión de su programa del martes 11 de octubre.

¿Por qué Andy Polo denunció a Magaly Medina?

A principios de año, Magaly Medina denunció que Andy Polo habría maltratado físicamente y psicológicamente a su exesposa. A raíz de ello, el deportista envió una carta notarial a la conductora de televisión, en la que le exigía que se retracte de sus comentarios. Además, aseguró que los comentarios de la ‘Urraca’ habrían perjudicado su carrera, ya que fue retirado de equipo de los Timbers de Portland, de Estados Unidos.

No obstante, Magaly no se guardó nada y afirmó que no tenía miedo de ir a juicio. “Este señor me dirige una carta en tono personal, porque supongo que un abogado se lo habrá hecho. Un abogado que supongo que lo que quiere es finalmente demandarme”, precisó

“Me tendrán que mandar a la cárcel por creer a una mujer. Pero yo sí le creo a Génesis Alarcón y a muchas mujeres que vienen con un testimonio parecido. No me amedrenta. Si tengo que ir a juicio, iré. Es inversión de tiempo y de abogados, pero es el costo que he tenido que pagar por hacer la labor que hago”, sostuvo la presentadora.

Sentencia definitiva. Foto: Twitter

Abogada de exesposa de Andy Polo asegura que el futbolista no los deja salir del país

Magaly Medina arremetió contra el jugador de fútbol tras conocer que no les daba el permiso para salir del país y acceder a la nacionalidad americana a su exesposa e hijos.

“Qué irresponsable, porque esos niños con esa green card algún día podrán tener acceso a una mejor educación”, sostuvo la conductora de “Magaly TV, la firme”.