¿Cuáles son los proyectos musicales de Thamara Gómez tras dejar Puro Sentimiento?

Cuando apenas era una adolescente, Thamara Gómez ganó gran popularidad al integrar el grupo musical Corazón Serrano y convertirse en una de las voces principales de la orquesta. Con el pasar de los años, la joven se sumó a las filas de Puro Sentimiento, donde terminó de posicionar su nombre en el mundo de la cumbia.

Sin embargo, en octubre de 2021, la cumbiambera anunció su salida de la agrupación porque quería lanzarse como solista. A un año de su salida del grupo, te contamos cuáles han sido los proyectos musicales de Thamara durante este tiempo.

El día que Thamara Gomez dejó Puro Sentimiento

A través de sus redes sociales, Thamara Gómez comunicó a todos sus fans que dejaría Puro Sentimiento. Sin embargo, a los pocos días se vio envuelta en una polémica porque había rumores que indicaban que esta decisión era por el ingreso de Pamela Franco a la agrupación.

“Nadie me remplazó, yo me salí por decisión propia. Había muchas cosas que no me parecían y esa fue (la llegada de Pamela Franco), lo de la señora, lo que rebalsó el vaso, y ya, pues, no me pareció y tuve que dar un paso al costado ”, explicó aquella vez.

Thamara Gómez lanzó su tema “Y tropecé de nuevo”

Gracias al cariño de todo su público, Thamara Gómez tuvo éxito con el lanzamiento del videoclip de su canción “Y tropecé de nuevo”, el cual ya tiene más de 49.000 visualizaciones en YouTube, desde junio hasta la fecha.

Thamara Gómez realizó una gira por Europa

Este 2022, Thamara Gómez celebró Fiestas Patrias lejos de Perú, pero llevó su música a todos nuestros compatriotas que se encuentran en el viejo continente. Por ello, en su Instagram, la intérprete anunció su gira por Europa y se mostró emocionada por esta oportunidad.

“Confirmado mi tours EUROPA 2022. Emocionada de poder llevar mi cumbia a diferentes lugares”, escribió la cantante, quien se presentó en Madrid, Torino, Roma, Firenze, Milano, y Barcelona.

Thamara Gómez hizo una gira en Europa. Foto: Instagram

Thamara Gómez hizo una gira en Argentina

En setiembre de 2022, Thamara Gómez llevó su música al país gaucho para ofrecer cuatro presentaciones. Muchos de sus fieles seguidores, quienes radican en Argentina, celebraron el tour y felicitaron a la cantante por los éxitos que está logrando como solista.

“Feliz de compartirles mi Tours Argentina 2022. Bendecida por el trabajo”, escribió en una publicación de Instagram.

Thamara Gómez hizo una gira en Argentina. Foto: Instagram

Thamara Gómez alista un mix

Aparte de su recorrido internacional, la cantante sorprendió a sus seguidores al anunciar que está preparando un mix en colaboración con el grupo Entre Amigos.

“Es un placer hacer música con tremendos músicos. Del norte pal mundo ‘Entre amigos’ se viene un mix muy lindo para todos ustedes”, escribió Thamara en sus redes sociales.