Robotina tras críticas por reforzar a Robotín en “El gran show”: “Si fue un error, no lo sé”

La última gala de “El gran show” tuvo momentos que cautivaron a los espectadores, como la participación de ‘Robotín’ en la tan temida sentencia, donde fue reforzado por ‘Robotina’ ante la sorpresa de propios y extraños. Recordemos que ambos personajes terminaron recientemente la relación amorosa que mantenían tras una supuesta infidelidad de Alan Castillo.

Por esta razón, era poco probable ver a Karelys Molina en la pista del programa conducido por Gisela Valcárcel, aunque finalmente esto se llegó a concretar el último 8 de octubre. Pese a ello, el querido personaje no pudo salvarse, convirtiéndose así en el primer eliminado de esta temporada y además su pareja recibió cientos de críticas mediante las redes sociales.

‘Robotina’ responde a críticas por reforzar a ‘Robotín’

Por ello, a través de su cuenta de TikTok, Robotina decidió responder a los cuestionamientos por su participación en “El gran show”. La artista aseguró que consultó con diversas personas cercana a su entorno y finalmente decidió ir a reforzar a ‘Robotín’.

“ Si ir para allá estuvo bien o mal, no lo sé. Si fue un error no lo sé, pero ya está hecho, en su momento decidí ir y ya ”, explicó en un inicio.

‘Robotina’ furiosa con reportera de Magaly Medina

En otra parte de su transmisión, Karelys Molina explicó esa famosa captura de pantalla que mostró Magaly Medina donde ella decía que no iría a la competencia de baile. Robotina precisó que la conversación se hizo con una reportera de Magaly que es su amiga, pero no autorizó mostrarla en pantallas.

Robotín protagonizó un emotivo momento en "El gran show". Foto: captura América TV