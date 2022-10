¿Ebelin Ortiz se arrepiente de haber interpretado a Magaly en “Magnolia Merino”? Esto dijo la actriz

Magaly Medina y Gisela Valcárcel retomaron su ‘rivalidad’ de antaño en las últimas semanas. En esa línea, las figuras de televisión se lanzaron dardos en sus respectivos espacios. De esta manera, resurgió el nombre de una miniserie que satirizó la vida de la popular ‘Urraca’: “Magnolia Merino”.

Tras lo comentarios de Magaly Medina sobre el cast que lideró Michelle Alexander durante el 2008, Ebelin Ortiz (protagonista que dio vida a “Magnolia Merino”) se refirió al respecto y contó cómo se inició la cuestionada producción.

“No me arrepiento, en lo absoluto (de interpretar a “Magnolia Merino”). Si me lo volvieran a ofrecer, lo haría porque para mí todo es una oportunidad. Todo. Además, si yo no lo hubiera aceptado, lo hubiera aceptado otra actriz porque esa serie se iba a hacer y estaba programada para hacerse”, precisó la actriz durante una entrevista a Infobae.

En esa línea, Ortiz negó la versión de la pelirroja y enfatizó que ella se encuentra en medio de una disputa entre dos divas.

“Magaly da una información que no es la real, siempre tiene una parte de mentira lo que dice. Sus seguidores sencillamente van a creer lo que está diciendo. Está haciendo exactamente lo mismo que su comadre, que dice que se victimiza y ella también lo hace . Y yo estoy en medio de una guerra de dos divas, cuando mi trabajo lo hago con la tranquilidad del mundo”, sostuvo la polifacética artista.

Asimismo, la también cantante de música afroamericana explicó cómo hizo y en qué estaba basado los libretos de su personaje.