Lucky revela por qué se separó de Edwin Aurora: “Todo fue para llevarse la plata”

Dos de los cómicos ambulantes peruanos más populares se encuentran nuevamente enfrentados. En esta ocasión, Lucky se pronunció a través de su cuenta oficial de Facebook para hacer una fuerte denuncia contra Edwin Aurora. ¿Qué sucedió? El actor que aparece en “JB en ATV” afirma que Aurora ha malversado el dinero que ganaron juntos.

Por medio de un extenso video, el artista señaló que todo empezó cuando su colega lo convocó para formar una asociación. Según dijo, las ganancias iniciales serían para tramitar los documentos respectivos.

Lucky mencionó que Edwin Aurora tomó 4.000 soles del pozo en el que reunían el dinero. Posteriormente, habría sacado otros 1.100 soles. Sin embargo, no habría hecho un balance para rendir cuentas y tampoco habría concreto trámite alguno.

“Yo me voy molesto porque sentí que me estaban usando para generar público, para que haya plata en su bolsillo... Me di cuenta de que la cosa era llevarse la plata y desaparecérsela toda”, aseveró.

Ante esta situación, el joven cómico contó que él y sus compañeros le reclamaron a Edwin Aurora por lo sucedido y porque, este llegaba en estado de ebriedad, en actitud prepotente, unas horas antes de que terminaran sus funciones, y solo para contar el dinero. Lucky señaló que aunque hubo disculpas de por medio, esto no terminó allí, ya que días después su colega retiró 1000.00 soles y al poco tiempo otros 600.00 soles.

Luego, se refirió al video en el que Edwin Aurora arremete contra él y envió un contundente mensaje para todos sus seguidores en las redes sociales. “Me hace quedar a mi como traicionero... saquen ustedes sus conclusiones”, sentenció mediante su cuenta oficial de Facebook.