Coreógrafa responde a Giuliana Rengifo por calificar a bailarinas de ‘adornos’: “No somos relleno”

Giuliana Rengifo vuelve a estar en el ojo de la tormenta después de sus desafortunadas declaraciones durante la última gala de “El gran show”, en la que señaló que las bailarinas están de “adorno”.

La exintegrante de Agua Bella pronunció estas palabras en medio de un conflicto con Leysi Suárez, quien la había criticado por su peso al aducir que no podía ser cargada por su compañero: “Somos colegas, trabajamos en el mismo rubro hace muchos años y ella es una bailarina, mientras que ella adorna los escenarios, yo canto ”.

Esto desató el enojo de Suárez; no obstante, Giuliana Rengifo trató de calmar las aguas indicando que “adornaba muy bien los escenarios y que respetaba su trabajo”.

¿Qué le respondió Alejandra Sánchez a Giuliana Rengifo?

A pesar de la aclaración, las palabras de la nacida en Piura no cayeron nada bien en el gremio de bailarinas. Por este motivo, la coreógrafa Alejandra Sánchez le respondió en el programa “América hoy”.

“No somos un relleno, ¿qué haría un cantante sin bailarines? Somos una pieza importante y clave para cualquier artista, un cantante, un actor, etc. Un bailarín no es un relleno. Un adorno pueden ser joyas, aretes, zapatos, pero una persona en escena cumple una función, por lo que no puede ser un adorno ”.

Alejandra Sánchez también contestó a Gisela

En medio de la polémica, la propia Gisela Valcárcel llamó al programa para defender a Giuliana Rengifo: “Yo he sido adorno en muchas ocasiones. No se nos dice adornos por una maqueta, conoces el lenguaje teatral y creo que, cuando Giuliana lo dijo, ok, mientras uno canta y toma la primera parte del escenario, atrás hay algo lindo”.

No obstante, esto no fue suficiente para la coreógrafa. “No estoy de acuerdo, estamos pensando mucho en Giuliana y, claro, porque es la figura que representa en este momento, pero no estamos pensando en el bailarín, en la técnica que se emplea para hacer más ligera y poder ayudarlo, entonces hay un riesgo”.