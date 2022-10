Giuliana Rengifo arremete contra la ‘Faraona de la cumbia’: “Marisol, dedícate a cantar”

Giuliana Rengifo ignoró los comentarios de la cantante Marisol en la entrevista que tuvo con Magaly Medina. La ‘Faraona de la cumbia’ precisó que su éxito profesional está basado en su talento y no en hablar de sus “pobrezas personales”, deslizando las recientes polémicas de la artista tras su ampay con un notario casado.

Como se recuerda, ambas cumbiamberas mantienen una tensa relación luego de que Giuliana haya sido vinculada con el exesposo de Marisol, César Aguilar, en 2014.

“Yo no tengo la culpa de que su relación con mi mánager haya durado un mes. A mí me conocen por mi trabajo, yo no tengo que ir de canal en canal para hablar con quién estuve o con quién no”, dijo la intérprete de “La escobita”.

Giuliana Rengifo minimiza comentarios de Marisol

“No quiero responderle a la señora, que se pelee sola. Le deseo lo mejor en su carrera musical y su vida personal”, comenzó diciendo Giuliana Rengifo a Trome.

Asimismo, recalcó que todo el éxito que ha logrado es fruto de su esfuerzo. “Trabajo desde los 14 años y lo mucho o poco que tengo es gracias a mi trabajo. Me gano pulso a pulso cada sol, soy feliz, lo tengo todo, tengo el amor de mi familia y siempre le doy lo mejor a mis fans”.

Giuliana Rengifo considera que Marisol se dejó llevar por los comentarios de la ‘Urraca’. “Pisó el ‘palito’, se embarró sola, debe seguir cantando en vez de vender morbo, lo cual, según dice ella, no lo hace”, precisó al referido medio.

La rivalidad entre Marisol y Giuliana Rengifo empezó hace varios años atrás. Foto: composición LR/Instagram/Marisol/Giuliana Rengifo

Pide a Marisol que “no se haga la digna”

Marisol comentó el ampay de Giuliana Rengifo en “América hoy” y manifestó que ella sí cuida su imagen. “Yo creo que la mujer tiene que cuidar su imagen y más si tiene hijos. Yo cuido mucho mi imagen por mis hijos y mis cosas personales son para mí. La gente ha visto que he salido adelante por mi música. A veces optan por hacer cosas que (...) ponerse a trabajar”.

Giuliana Rengifo responde a Marisol. Foto: Giuliana Rengifo/Instagram

La cumbiambera no se quedó callada y le respondió a la ‘Faraona’. “Señora, no se haga la digna que estamos en el mismo barco. La que no cae, resbala (...) Yo me cuido mucho, pero, cuando te odian, siempre van a buscar hacerte quedar mal y ese es mi caso... Y, como no me dejo, me defiendo y soy mala”, escribió en una historia de Instagram.

Giuliana Rengifo cansada de ataques

¡Se cansó! Giuliana Rengifo está cansada del bombardeo de críticas que recibe de figuras como Magaly Medina y ahora Marisol tras su ampay con un notario casado y sus polémicas declaraciones sobre el romance que tuvo con Alfredo Zambrano. Ahora, la cumbiambera advirtió a la ‘Urraca’ y pide que pare o sino tomará acciones legales.

“Lo que ha dicho es muy fuerte. Está haciendo una afirmación que le puede traer consecuencias. Debe cuidar su lengua y que su impulso, su drama, su ardides, no la lleven a cometer errores. Ella debe probar lo que ha dicho”, reveló a “Amor y fuego”.