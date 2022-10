Humberto Polar revela la historia de cómo Gisela Valcárcel logró ser la conductora de “Aló Gisela”

El 28 de octubre de 1987, Gisela Valcárcel debutó como conductora en el programa “Aló Gisela” por Panamericana Televisión. La ‘Señito’ no solo conversaba por teléfono con sus televidentes, sino también logró entrevistar a artistas como Camilo Sesto, Shakira, Chayanne, Alejandra Guzmán, Luis Miguel, Thalía, Paulina Rubio, Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, Ricky Martin, Los Prisioneros, Ricardo Montaner, entre otros. Pero ¿cómo logró entrar a la televisión?

Así fue como Gisela Valcárcel logró ser la conductora de “Aló Gisela”

El exproductor del programa trasmitido por Panamericana Televisión, “Aló Gisela”, Humberto Polar, volvió a generar portadas tras brindar una entrevista en enero de 2022 para el canal de Carlos Orozco.

En la amena charla que tuvo con el comunicador, Humberto Polar reveló detalles sobre el comienzo de la carrera televisiva de Gisela Valcárcel.

“ ‘Aló Gisela’ es la propuesta de Genaro (Delgado Parker). Hazme lo que es ‘Hola Susana’ en Buenos Aires y ‘Pronto Rafaela’ en Italia. El casting de ese programa se hace en el estudio del noveno piso de Alejandro Tirado. Genaro se hace construir un estudio de noticias, con unas cámaras que hacían paneo y till automático desde el switcher ”, expresó Polar.

“ Para el casting estaban Camucha Negrete, Zenaida Zolis, tres o cuatro y Gisela. Y ella que es muy viva (...) qué hace... Como Susana y Rafaela mostraban sus zapatos y sus vestidos y la cámara no se podía ir a los zapatos, Gisela se quita los zapatos y dice: ‘Miren este es mi zapato’ y no sé qué y Genaro dice: ‘Esa es la que yo quiero, la que tiene los recursos y que no se queda porque la cámara no se mueve’ ”, agregó.

¿Quién es Humberto Polar?

Humberto Polar es un reconocido exconductor de televisión. La mayor parte de su carrera trabajó en Panamericana Televisión. En esta empresa que se convirtió en el productor del programa “Aló Gisela”, donde conoció a Gisela Valcárcel.