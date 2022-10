Exproductor de Gisela asegura que se volvió ‘soberbia’ tras ir a la universidad: “Ahí la perdimos”

Gisela Valcárcel se viene apoderando de las portadas en los últimos días debido al enfrentamiento que ha revivido con Magaly Medina. A raíz de ello, han salido a la luz algunos recuerdos de antaño sobre la ‘Señito’, desde el libro que le dedicaron, sus polémicas relaciones y sus enfrentamientos en TV.

Sin embargo, también llamó la atención una entrevista que brindó su exproductor Humberto Polar, en la que comentó cómo fueron los inicios de la conductora en la pantalla chica. Así, sorprendió al revelar que a la presentadora, al parecer, se le ‘subieron los humos’.

¿Qué dijo el exproductor de Gisela Valcárcel?

Durante una conversación con Carlos Orozco en su canal de YouTube, Humberto Polar, quien fue productor del programa “Aló, Gisela”, detalló que la ‘Señito’ se volvió soberbia tras estudiar en la universidad.

“Todos tenemos un grado de soberbia muy difícil de controlar, y yo se lo dije a Gisela. Fue a la Universidad del Pacífico a hacer un diplomado (...) y ya había pasado por la universidad. Ahí yo dije: ‘Perdimos a Gisela” , comentó.

¿Cómo consiguió Gisela su programa?

“Para el casting estaban Camucha Negrete, Zenaida Zolis, tres o cuatro y Gisela. Y ella, que es muy ‘viva’, (...) ¿qué hace? Como Susana y Rafaela mostraban sus zapatos y sus vestidos, y la cámara no se podía ir a los zapatos, Gisela se quita los que tenía puestos y dice: ‘Miren, este es mi zapato’ (...) y Genaro dice: ‘Esa es la que yo quiero, la que tiene los recursos y que no se queda porque la cámara no se mueve’“, expresó Polar.