Dorita Orbegoso y Jonathan Rojas protagonizan apasionado beso para videoclip: “Siempre hay nervios”

¡Fuego! Dorita Orbegoso y Jonathan Rojas emocionaron a sus fanáticos luego de protagonizar un videoclip musical para la agrupación Zona Libre. En este, ambos artistas compartieron apasionados besos. Así, la modelo precisa que todo fue “profesional”, y que su pareja, el futbolista Jerson Reyes, entiende que es parte de su trabajo.

“Todo ha sido profesional. A Jonathan lo conozco hace tiempo, hay mucho respeto entre nosotros. Entonces, cuando me hicieron la propuesta y me comentaron de qué se trataba, yo acepté, porque sabía con quién iba a trabajar”, aseguró Dorita a Trome.

La exintegrante de “El especial del humor” aseguró que los nervios siempre están presentes en el inicio, pero que conversando todo se soluciona. Incluso añadió que no tuvieron que repetir las escenas románticas porque les “salió a la primera”. “Las escenas están fuertes, las que hicimos en el dormitorio fueron muy bien cuidadas” .

Dorita Orbegoso en batalla legal con su expareja por la custodia de su hijo

Dorita Orbegoso atraviesa un tenso momento con su expareja Pablo Donayre, a quién también denunció por violencia física y psicológica, respecto a la custodia del menor hijo que tienen en común.

“Lamentablemente, el papá de mi hijo está avanzando muchísimo con el proceso. No podría decir que es por contactos o relaciones (que pueda tener), pero también viene por un tema adquisitivo, pues un abogado te cuesta. Me parece algo fuera de lugar (que pida la tenencia exclusiva) porque él es una persona que no lo puede tener, (pues) trabaja y tiene varios negocios”, expresó al referido medio.

Dorita Orbegoso denunció por violencia psicológica. Foto: composición/Dorita Orbegoso/Instagram

Dorita Orbegozo se encuentra más enamorada que nunca de Jerson Reyes

La bailarina, recordada por trabajar en programas como “Recargados de risa”, se encuentra en una relación con el futbolista Jerson Reyes. El 23 de junio de este año, luego de que Dorita Orbegoso haya negado la relación anteriormente en diversas ocasiones, se confirmó su romance.

“Ya tenemos algunos meses. Si ella dice que yo soy lindo, ella es un ‘mujerón’. (Viajaremos) a fin de año a donde ella elija”, reveló el pelotero al programa “D’ mañana”.