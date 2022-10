¿Qué dijo Melissa Paredes sobre el ampay de Rodrigo Cuba con joven en Piura?

Melissa Paredes ha iniciado una nueva etapa en su vida después de que se levantara la orden que le prohibía ver a su hija con Rodrigo Cuba y de haberse sumado como participante a las filas de “El gran show”. Hoy en día, la modelo sigue dando de qué hablar y no solo por los temas relacionados a su vida sentimental.

Hace unos días, “Amor y fuego” lanzó un ampay del ‘Gato’ Cuba que dejó impactados a todos los televidentes, más aún porque Ale Venturo, actual pareja del futbolista, se encuentra embarazada. Fue entonces que muchos empezaron a preguntarse qué diría la exconductora de “América hoy” sobre toda esta situación. Por ello, aquí te lo contamos.

Ampay del ‘Gato’ Cuba

En las imágenes difundidas por el programa de farándula, que es conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, Rodrigo Cuba aparecía en una fiesta de Piura bailando y mostrándose muy cariñoso con una misteriosa mujer, cuya identidad aún no se ha dado a conocer.

Tras revelarse dicha información, en redes sociales surgieron críticas contra el deportista, pero también hacia Ale Venturo. No obstante, el escándalo mediático no fue tan grande como el provocado por el video de ‘Meli’ con Anthony Aranda.

El pronunciamiento de Melissa Paredes

Al ser consultada sobre el ampay de su ahora exesposo, Melissa Paredes dejó un contundente mensaje con el que lamentó los comentarios machistas que han surgido en redes sociales.

“¿Cómo era el refrán? Líbrame de las aguas mansas… Yo me he dado cuenta de algo que pasa muchísimo y es que el machismo en este país es abismal, Dios santo, qué bestia, de verdad que ya no hay nada que hacer, y nosotras mismas somos las que nos damos con palo. Deberíamos de cambiar eso y, por respeto a Ale, no voy a decir nada más”, afirmó.