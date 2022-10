Melissa Paredes manda indirecta tras ampay del ‘Gato’ Cuba: “Líbrame de las aguas mansas...”

No se quedó callada. Melissa Paredes es una de las participantes que ha causado más revuelo en la nueva temporada de “El gran show”. Durante el concurso, no pudieron evitar preguntarle sobre el reciente ampay de su exesposo Rodrigo Cuba.

Tras su presentación en la pista de baile, la actriz sorprendió con su respuesta al ser consultada por las recientes imágenes del futbolista bailando con una jovencita en una discoteca piurana.

Melissa Paredes se refiere al ampay de Rodrigo Cuba

Tilsa Lozano le preguntó a Melissa: “¿Has visto algún ampay de un encapuchado por ahí?”

Si bien, la exconductora de TV no quiso hablar sobre el tema, repitió un reconocido refrán a modo de indirecta para el ‘Gato’ Cuba: “¿Cómo era el refrán? Líbrame de las aguas (mansas)”.

Melissa Paredes lamenta el machismo en nuestra sociedad

Asimismo, la popular ‘Meli’ resaltó el machismo que ha visto en nuestra sociedad tras el ampay que protagonizó Rodrigo Cuba. Como se recuerda, cuando salieron a la luz las imágenes de ella con Anthony Aranda, mencionó que quedó lapidada; sin embargo, esta vez, todos han pasado por alto el escándalo del futbolista.

Además, mencionó que no podía hacer muchos comentarios al respecto por respeto a Ale Venturo, quien se encuentra con cinco meses de embarazo.