Carlos Vidal advierte posible denuncia a Magaly tras ataques: “Le van a quitar la visa”

¡Se cansó! Carlos Vidal, expareja de Gisela Valcárcel, decidió salir al frente para defenderse de los ataques y calificativos que ha recibido por parte de Magaly Medina en los últimos días, al revivir su enemistad con la ‘Señito’.

Como se sabe, en los últimos días, la ‘Urraca’ recordó la relación de casi siete años que mantuvo la conductora de “El gran show” con el modelo y lo tildó de ‘don nadie’ y ‘carga carteras’.

Carlos Vidal advierte a Magaly Medina

Por ello, durante una entrevista, Carlos Vidal mencionó que no está dispuesto a seguir aguantando los ataques de Magaly Medina y pidió que no lo involucre en su pelea con Gisela. Asimismo, mencionó que podría denunciarla en Estados Unidos lo que provocaría que la figura de ATV pierda su visa.

“Mejor que se tranquilice y toque mi nombre Carlos Vidal, como el ex de Gisela o el que hizo el libro, normal... Pero el ‘cargacarteras’, yo no tengo problema en llevar la cartera de mi pareja o manejar el auto como lo hacía en esa época con mucho cariño, pero sé a qué se refiere, a que era el ‘chupe’, eso me molesta. A mí que no me metan en su lío, porque el problema aquí es entre Gisela y Magaly, no el libro”, dijo para Trome.

“Me molesta la manera tan ofensiva como habla de mí, ya es hora de que me deje en paz. Si quiere tomar mi nombre, que sea a regañadientes, pero no insultándome. Vivo en Estados Unidos y también puedo demandarla acá y puede meterse en problemas si le hago la denuncia, porque le van a quitar la visa ”, agregó.

¿Qué dijo Magaly Medina?

A raíz de su nuevo enfrentamiento con Gisela Valcárcel, Magaly Medina recordó el libro que escribió la expareja de la conductora de TV, Carlos Vidal, y arremetió en su contra.

“Había sido un novio que era un don nadie. Ha tenido un novio que deja mucho que desear. Ella tenía este novio que no tenía dinero, porque ella lo mantenía”, dijo.