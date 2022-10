Samu asegura que Gisela Valcárcel ‘arrugó’: “¿Y la respuesta a Magaly?”

El enfrentamiento entre Gisela Valcárcel y Magaly Medina causó tremenda expectativa entre todos los televidentes y personajes de la farándula que esperaban con ansias el programa de la ´Señito’ para escuchar su contundente respuesta a la conductora de ATV. Sin embargo, todos quedaron sorprendidos al finalizar “El gran show” y notar que la presentadora no dijo ni una sola palabra sobre esta polémica.

Samuel Suárez fue uno de los más decepcionados por el silencio de Gisela, pues ella inició su reality de baile con un escudo y todo un ‘armamento’ que parecía indicar que tenía preparado un discurso para su enemiga televisiva.

Samu asegura que Gisela ‘arrugó’

“¿Y la respuesta? ¿Qué, ya acabó? Pero no entiendo. ¿No que no arrugaba, nunca ha arrugado? ¿Y el escudo romano? ¿Qué, nos has enganchado todo el programa para no decir nada? ¿He dejado de ir a disfrutar para esto? Nunca me han mentido. Ni mi ex me mintió tanto”, dijo ‘Samu’ entre risas.

“¿Y la salita del SIN? ¿Carlos Vidal? ¿Y la respuesta a Magaly? (…) Nos metieron la rata desde el principio”, añadió.

Samu dice que perdió el tiempo viendo “El gran show”

Samu se arrepintió de haber visto toda la edición de “El gran show” porque, según dijo, no hubo nada interesante en el programa, según mencionó.

“He perdido tres horas valiosas de mi vida que no regresarán jamás. Puro humo para no responder a Magaly… Aaah, pero la semana pasada ella quería ver arder el mundo, y hoy dando su mensaje de paz”, expresó.