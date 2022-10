Gisela cuadra a Giuliana por decir que está en “El gran show” por su “talento”: “Estás porque quiero”

¡Qué roche! Giuliana Rengifo se animó a dar un mensaje de empoderamiento femenino en la segunda gala de “El gran show” el 8 de octubre, y aprovechó para contestar a sus haters, quienes aseguraron que debía agradecer por estar en el programa.

La cumbiambera precisó que “su talento” fue el que la llevó a participar en el reality de GV Producciones, sin embargo, Gisela Valcárcel la interrumpió para precisar que en realidad está parada en el escenario porque ella lo ordenó.

“Full brillos, tenemos que brillar todas las mujeres, sin opacar a nadie, todas somos hermosas. Gisela, me puedes dar ese escudo también a mí. Lo necesito también, aquí dicen que yo tengo que agradecerle a alguien por estar en tu programa y la verdad que yo no creo eso , yo creo que estoy aquí por mi talento”, comenzó diciendo Giuliana.

La respuesta de Gisela Valcárcel

Gisela Valcárcel rápidamente cortó el mensaje de Giuliana Rengifo y aseguró que es por ella que tiene un lugar en “El gran show”. “Estás aquí porque yo quiero, le pedí al productor por favor tráiganla, por qué no y porque cantará, bailará y actuará”, enfatizó.

Tras el comentario, la cantante se mostró incómoda y solo atinó a sonreír para después asegurar que el público sí la quiere. “En cada uno de mis shows en provincia la gente me adora, es super linda conmigo. En redes yo creo que se crean cuentas para fastidiar, pasa eso, pero yo puedo sentir físicamente en cada espectáculo mío el cariño directo del público y es otro, eso te llena de paz”.

Giuliana Rengifo responde a sus detractores

Giuliana Rengifo se dio el tiempo de responder la ola de críticas que le llegó tras confirmarse su participación en “El gran show”. La cantante se mostró tranquila y dijo que “solo pierden tiempo” porque hace caso omiso a los insultos.

Giuliana Rengifo ingresó a “El gran show” y fue criticada en redes sociales. Foto: composición LR/ @GiulianaRengifo / Instagram