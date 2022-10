Robotín llora al pedirle perdón a Robotina: Tengo hijas y no me gustaría que las traten así

Robotina sorprendió al presentarse en “El gran show” como refuerzo de Robotín, a pesar del escándalo de infidelidad que protagonizó hace unos días Alan Castillo. Por ello, el humorista aprovechó las cámaras del programa para pedirle disculpas a Karelys Molina.

Con la voz entrecortada, Robotin le pidió perdón públicamente a la joven venezolana por la situación en la que se vio envuelta a causa del ampay.

¿Qué dijo Robotín?

Entre lágrimas Alan Castillo, Robotín, reconoció el error que cometió y aseguró que si bien no busca retomar su relación, quería pedirle perdón por el daño que le causó.

“Quiero agradecerle de todo corazón a Karelys. Sé que todo esto se ha hecho público y públicamente te quiero pedir (perdón), aprovechando que estás aquí. Sé que no es fácil para ti estada parada (aquí), gracias por apoyarme en este momento y yo sinceramente, con el corazón en la mano, reconozco que hice mal”, expresó.

“Quiero pedirte perdón a ti, a todas las mujeres en sus casas. Tengo hijas, señores, y no me gustaría que las traten como yo te traté. De todo corazón, te pido perdón, esto no quiere decir que quiera regresar contigo o que vas a regresar conmigo”, añadió.

Robotina aseguró que se siente herida y decepcionada

Tras ello, Robotina aceptó las disculpas y reveló que a pesar de lo que ha pasado, aún le tiene un cariño muy grande.

“Agradezco tus disculpas y obviamente sí, las acepto. Ya he hablado contigo antes, me has dicho todo lo que tenías que decir y ahora lo has dicho públicamente, gracias por hacerlo. Creo que sí lo merecía”, expresó.