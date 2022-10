Diferentes artistas nacionales han participado en las más de 10 temporadas de “El gran show”, transmitido en América TV. A pesar de que el formato inició con otro nombre, lo cierto es que se convirtió en el favorito del público peruano, ya que en la actualidad sigue siendo el programa más sintonizado de los sábados por la noche. No obstante, la pista de baile ha sido protagonista de diversos acontecimientos, uno de ellos fue la terrible caída de Delly Madrid.

En cada gala del reality, los participantes sorprendieron al jurado con sus trabajadas coreografías e impresionantes vestuarios que emocionaron a los seguidores de “El gran show”. Aunque la actriz cómica demostró ser una de las mejores en el baile, un accidente preocupó a los presentes en el set de Gisela Valcárcel. A continuación, te contamos qué pasó con Delly Madrid después de aquel suceso ocurrido en 2019.

¿Qué hace en la actualidad Delly Madrid?

Tras alejarse de las pantallas de televisión peruana, Delly Madrid se convirtió en madre de mellizas, quienes son las protagonistas de las fotografías publicadas por la exmodelo en sus redes sociales.

Delly Madrid en la actualidad comparte su rutina diaria con sus seguidores en la redes sociales. Foto: Delly Madrid/Instagram

Además, la exintegrante de “El cartel del humor” comparte consejos de moda y su vida diaria junto a su esposo e hijas. También realiza colaboraciones con marcas de España, donde reside en la actualidad.

¿Por qué se retiró Delly Madrid de “El gran show”?

En 2012, la artista bailaba “Las reinas del Luau” y cuando quiso realizar una pirueta sobre uno de los palos de bambú, la popular ‘Elegantísima’ cayó de cabeza, lo que generó la preocupación de sus compañeros y de Gisela Valcárcel, quien envió de inmediato a publicidad.

Luego del accidente, la presentadora contó que nunca se había presenciado un hecho de esas características y que estaban a la espera de los resultados médicos, ya que Delly Madrid fue trasladada de emergencia a una clínica cercana al canal de televisión.

Tras el episodio, la exmodelo sorprendió al aparecer en el set de “El gran show” y no para continuar con su participación, sino para anunciar su retiro del programa.

“Tengo que ser muy responsable con mi salud y no voy a poder bailar. No tiene sentido arriesgarme, no estoy bien, sigo temblando, tengo lesiones y no me siento en condiciones. Es todo un proceso que demora y toma su tiempo. Lo justo es que yo sea la eliminada (para darle paso a uno de sus compañeros, Alexis Grullón)”, señaló.