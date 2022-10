Toño Centella se arrepiente de sus escándalos y asegura que quiere casarse por religioso

Antonio Domínguez Vásquez, más conocido como Toño Centella, fue duramente criticado durante la cuarentena por no respetar las normas dictadas por el Estado para evitar más contagios en el inicio de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, pese a los escándalos, el artista fue elegido como regidor del Comas. Ahora, el cantante reaparece para hablar de su vida amorosa y asegura ya no querer estar involucrado en más polémicas.

¿Toño Centella se casa por religioso?

El cantante de chicha contó cómo vive su relación con su esposa, Johana Rodríguez, luego de los rumores de una posible infidelidad y, además, reveló sus planes de negocio. “Estoy en un buen momento de mi vida, estoy muy feliz por el trabajo que Dios me da, acabo de asociarme con unos amigos y mañana (hoy) vamos a inaugurar nuestro disco bar Amnesia en Carabayllo. Además, he sido elegido como regidor de mi distrito, tengo el amor de mi familia y estoy alejado de los escándalos”, precisó Toño para el diario Trome.

Asimismo, Centella no descartó la posibilidad de llegar al altar ante los ojos de Dios junto a su esposa, puesto que ya contrajeron nupcias por civil. “Me apoya en todo, me da apoyo moral y cada uno respeta sus espacios. Ya estamos casados por civil, pero nos gustaría casarnos de blanco más adelante . De repente, nos casamos por religioso, no lo descarto a un mediano plazo, pero ahora estamos enfocados en trabajar”, argumentó.

Toño Centella anhela casarse por religioso con su esposa. Foto: captura de ATV

Toño Centella se arrepiente de sus acciones

El músico reflexionó sobre su accionar de hace algunos meses y lamentó haber estado envuelto en escándalos en su vida amorosa y su carrera artística. En esa línea, se comprometió a enfocarse en su nuevo proyecto y su familia.

“Quizá el culpable (de estar envuelto en polémicas) fui yo, por divulgar mi vida privada. Hice cosas que no debí, todos tenemos derecho a equivocarnos y yo lo hice. Me equivoqué, lo reconocí y ahora soy feliz”, comentó al finalizar.