Shirley Arica respalda a Gisela y arremete contra Magaly: “Denigra mucho a la mujer”

Magaly Medina y Gisela Valcárcel han sostenido un fuerte duelo mediático en los últimos días luego de lo que fue el estreno de “El gran show”. En dicho programa, la ‘Señito’ criticó duramente a la figura de ATV al hacer referencia a sus antiguos enredos amorosos y luego la ‘Urraca’ le respondió con contundencia en sus programas a lo largo de la última semana.

Diferentes personajes de la farándula han tomado postura en este enfrentamiento, como ahora es el caso de Shirley Arica. La modelo nacional no dudó en apoyar a la madre de Ethel Pozo y rechazar completamente la actitud de la presentadora de “Magaly TV, la firme”.

Shirley Arica respalda a Gisela y enfila contra Magaly

En entrevista con El Popular, la también conductora precisó que Magaly Medina suele denigrar a las mujeres y cree que tiene la razón en todo. Por ello, la ‘Chica realidad’ se declaró Giselalover, al no gustarle el estilo de la periodista de espectáculos.

Shirley Arica habló de las discusiones que tuvo con Magaly Medina en el pasado. Foto: composición Youtube/ATV

“Yo soy ‘giselalover’. La verdad, entre Gisela y Magaly, yo prefiero a Gisela, si me preguntan, porque la otra no. Yo creo que (Magaly) denigra mucho a la mujer, yo creo que todo el mundo tiene derecho a crecer y a superarse, y no puede etiquetar a las personas como se le da la gana. Ella cree que es dueña de la razón y no hay nadie que le diga las cosas en la cara, yo no comparto lo que ella hace”, indicó.

Shirley Arica descarta ser parte de “El gran show”

Antes del primer programa de “El gran show”, el nombre de Shirley Arica sonaba para ser parte de la nueva temporada de esta competencia. Sin embargo, la modelo negó estar en el reality, pues señaló que no está preparada para los bailes de ese tipo.

Shirley Arica sonaba para integrar esta nueva temporada de "El gran show". Foto: Instagram Shirley Arica/América TV

“No estaría en ‘El gran show’ porque no me siento preparada para estar participando de bailes y piruetas. Ahorita no entraría, tampoco hubo una propuesta. Es el juego de la señora Gisela Valcárcel, jugar con los nombres que pueden causar polémica, pero al final no concreta”, agregó.