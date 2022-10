Nicola Porcella hace polémico TikTok y usuarios defienden a Angie Arizaga

¿Indirecta? Nicola Porcella causó polémica al compartir un video al lado de una joven donde se realizan una serie de preguntas. El problema de este clip es que muchos usuarios relacionaron las respuestas del modelo con su expareja Angie Arizaga, pues pensaron que hacían referencia a ella.

A través de sus redes sociales, el chico reality publicó un TikTok donde se escuchan varias preguntas como: “¿Quién tuvo el ex más feo?, ¿A qué ex odian más?, ¿El ex de quién dejó ir a lo mejor que ha tenido?”

Usuarios rechazan video de Nicola Porcella

Tras la publicación del video, la comunicadora Kathy Sheen compartió las opiniones de los internautas que rechazaban la actitud de Nicola Porcella. Si bien en el clip no se menciona a Angie Arizaga, muchos creen que este iba dirigido a ella.

“Felizmente Angie Arizaga encontró a alguien mejor”. “No sé a qué ex se refiere Nicola, pero Angie fue lo mejor que le pudo pasar a Nicola” . “Aún te duele que ella (Angie) esté con alguien mejor”, son algunos de los comentarios que mencionó.

Nicola Porcella debuta como actor en México con novela de época

Cumple sus sueños. Tras dejar el Perú, Nicola Porcella decidió enrumbar a México y entrar a una de las escuelas más importas de actuación, el CEA de Televisa, para prepararse como actor. De ese modo, todo su esfuerzo está dando frutos y ahora ha debutado con una telenovela de época.

Como se recuerda, el modelo ha participado de producciones peruanas como “Ven baila quinceañera” y " te volveré a encontrar”.