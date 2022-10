Marisol sobre Giuliana Rengifo: “No tengo la necesidad de hablar de mis pobrezas personales”

No se calló nada. Marisol se refirió a Giuliana Rengifo, quien afirmó que la intérprete de “La escobita” era una “dolida y engañada”.

Como se recuerda, los problemas entre ambas cantantes surgieron después de que Rengifo iniciara una relación con César Aguilar, exesposo de Marisol.

¿Qué dijo Marisol?

La reconocida intérprete peruana aclaró que ella no tuvo nada que ver con el final de la relación entre Rengifo y César Aguilar en el año 2014.

“Yo no tengo la culpa de que su relación con mi mánager haya durado un mes. A mí me conocen por mi trabajo, yo no tengo que ir de canal en canal para hablar con quién estuve o con quién no. No tengo la necesidad de hablar de mis pobrezas personales”, dijo la cantante en “Magaly TV, la firme”.

Por otro lado, la ‘Faraona’ afirmó que es verdad que sufrió una infidelidad, pero que ese no es motivo para avergonzarse ni para que otras personas se burlen de ella.

“Ella (Giuliana Rengifo) dice que he sido engañada y sí pues, he sido engañada como muchas mujeres en el Perú y, como muchas de ellas, yo he salido adelante con mis hijos sola... Tal vez está haciendo su papel de víctima porque no le queda de otra”, manifestó.