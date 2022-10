Magaly Medina y la vez que lloró frente a ‘Peluchín’: ¿por qué lo hizo?

No pudo contener las lágrimas. Magaly Medina negó haber llorado frente a Gisela Valcárcel, tal como la ‘Señito’ afirmó en “El gran show”. Pese a esto, admitió que sí lo hizo frente a Rodrigo González, tanto en público como en privado.

Luego de estas revelaciones, muchas personas se han interesado en saber cuándo y por qué la conductora de ATV se mostró vulnerable frente a ‘Peluchín’. A continuación, te compartimos toda la información.

¿Por qué Magaly Medina lloró frente a Rodrigo González?

El suceso tomó lugar en octubre del 2015, en el programa que Magaly tenía en Latina. La entrevista se concretó debido a que Rodrigo había presentado públicamente a su pareja de ese entonces, con quien incluso protagonizó la portada de Cosas.

Luego de conversar de la relación, los presentadores iniciaron a tocar el polémico tema de su distanciamiento. González explicó que los motivos de la ruptura de la amistad estaban basados en malentendidos con el esposo de Magaly y temas televisivos.

“ Yo siempre te voy a cuidar, yo siempre voy a desear lo mejor. Aunque me cueste un año más sin verte, aunque me cueste que tu novio (Alfredo Zambrano) me odie ”, manifestó ‘Peluchín’.

Después de esto, la conductora intentó expresar todo lo que sentía, pero la emoción fue demasiada y no pudo contener las lágrimas.

“ Un día estaba en mi cuarto, empacando, y dije ‘¿por qué no está ‘Ro’ acá?’ ”, declaró Magaly. Luego de esto, el presentador se acercó para consolarla.

La entrevista terminó con ambos presentadores brindando con una copa de champaña. ‘Peluchín’ reiteró su admiración por Magaly y lo mucho que la quería, mientras que la periodista le dio un abrazo, con lo que se selló su reconciliación.