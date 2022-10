Marisol y Giuliana: ¿cómo nació su rivalidad y qué tiene que ver el exesposo de la ‘Faraona’?

El enfrentamiento entre Giuliana Rengifo y Marisol vuelve a salir a la luz en medio de la disputa de Gisela Valcárcel y Magaly Medina. Esto a raíz de la reciente visita que hizo la ‘Faraona’ al set de la ‘Urraca’ para hablar de la rivalidad que tiene con la intérprete de “Corazón” desde hace varios años.

Descubre cómo se inició este enfrentamiento fuera de los escenarios y qué tendría que ver el exesposo de Marisol.

Giuliana Rengifo y Marisol tienen una enemistad desde hace años. Foto: captura de Latina y Willax

Marisol anunció el fin de su matrimonio

Todo comenzó en septiembre de 2014, cuando Marisol sorprendió a sus miles fanáticos al anunciar que se separaba oficialmente de César Aguilar, su exesposo y entonces manager. Aunque la cantante no quiso dar mayor detalle de su ruptura, dio a entrever que se debería a la aparición de una tercera persona.

“Cosas que pasan en la vida. ¿Terceras personas que quieren entrometerse en la relación? (risas) No lo sé. Lo único que tengo que decir es que fui totalmente fiel y entregada. (…) Yo no quise armar un circo de mi relación, el que siempre dijo que estaba enamorado fue él”, expresó para Trome en ese año.

Marisol y César Aguilar terminaron su matrimonio en 2014. Foto: archivo

El ampay de Giuliana Rengifo con exesposo de Marisol

Sin embargo, lo que habría empezado toda esta rencilla sucedió solo algunas semanas después de que Marisol confirmara su separación.

Fue la desaparecida revista de Magaly Medina la que generó polémica nacional tras publicar unas comprometedoras imágenes en las que se puede ver al exesposo de la ‘Faraona’ besando a Giuliana Rengifo. Desde entonces, las artistas peruanas marcaron distancia entre ambas.

Giuliana Rengifo fue ampayada con el exesposo de Marisol. Foto: Magaly TeVe

Marisol asegura que nunca fue amiga de Giuliana

Tras la difusión del polémico ampay, Marisol se mostró muy asombrada con las fotografías reveladas, ya que no tenía conocimiento de esta relación. Asimismo, señaló que no se sentía afectada porque ellas no tenían un vínculo cercano.

“No, solo una conocida y yo me enteré de su relación por el ampay que le hicieron en la revista porque César no cuenta sus cosas”, aclaró.

Marisol aclara que no fue responsable de la ruptura de Giuliana Rengifo y César Aguilar. Foto: composición LR/captura de ATV/Marisol/Instagram

¿Marisol y Giuliana Rengifo pelearon por un hombre?

Por su parte, Giuliana Rengifo prefirió mantener silencio por muchos años y no hablar del breve amorío que vivió con César Aguilar. No obstante, fue en el 2022 cuando se animó a contar que su pelea con Marisol se debió a un hombre.