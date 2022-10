¿Giuliana Rengifo tendrá a Paul Pineda como refuerzo en “El gran show”? Esto respondió

El nombre de Giulina Rengifo volvió a estar en la palestra de la farándula nacional en los últimos días luego del ampay presentado por Magaly Medina. En aquellas imágenes se aprecia a la cumbiambera besando a un misterioso hombre que luego fue identificado como Paul Pineda. El hecho no hubiera cobrado mayor importancia si no fuera porque el notario seguía casado con su aún esposa.

Esto le valió a la artista las fuertes críticas de la ‘Urraca’, aunque la ampayada no se quedó callada y desde sus redes sociales le respondió. Toda esta polémica generó que sea seleccionada por Gisela Valcárcel para ser parte de la nueva temporada de “El gran show”, que se estrenó este último 1 de octubre.

Giuliana Rengifo descarta a Paul Pineda como refuerzo de “El gran show”

A poco de la segunda gala de este reality, Giuliana Rengifo fue entrevistada por El Popular, y esta aclaró si tendría a alguien ya pensado para que sea su refuerzo. La consulta fue directamente sobre el notario Paul Pineda, pero rápidamente lo descartó al asegurar que no se defiende en el baile.

“ Paul no baila, así que no, no hay forma. De repente lo llevo para que me haga barra (risas), pero después no ”, indicó.

Giuliana Rengifo responde a sus críticos tras ingreso a “El gran show”

Magaly Medina no fue la única que arremetió contra Giuliana Rengifo por su ingreso a “El gran show”, pues las redes sociales también se manifestaron sobre este hecho. Por ello, la cantante nacional decidió responderles mediante su cuenta de Instagram con un contundente mensaje.

Giuliana Rengifo y su mensaje para sus detractores. Foto: captura de Instagram

“Un saludo a todos los ardidos y ardidas, defensoras y defensores dizque de la verdad. Comenten, insulten, que yo en una los bloqueo y borro. Vayan a votar y no frieguen, caray”, precisó.