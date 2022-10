Magaly Medina y Gisela Valcárcel son consideradas las conductoras más famosas de la TV peruana por el éxito que han tenido en sus programas. A la par, durante más de 25 años, ambas han protagonizado una rivalidad pública.

Sin embargo, pocos saben que en el pasado Gisela mantuvo comunicación con Magaly a través de cartas. Revisa aquí todos los detalles de esas misivas.

¿Cómo inició la rivalidad entre Gisela y Magaly?

Magaly Medina inició su carrera como periodista en la década de los 90, cuando trabajó en la revista Oiga. En dicha época, tenía una columna de opinión en la que opinaba acerca de los personajes famosos de la televisión que existían en ese entonces.

Entre ellos destacó Gisela Valcárcel, quien conducía “Aló, Gisela” y decidió responder las críticas de Magaly. Desde ese entonces, las ‘comadres’ han tenido una enemistad pública.

“Yo en la época de Oiga golpeaba a todos (los famosos). La única que pisó el palito fue Gisela, que en su programa de alto rating me contesta, boba ella, porque una periodista de un medio escrito generalmente no tiene nunca la llegada de una persona que está en televisión”, contó Magaly en el programa “El valor de la verdad”.

Gisela Valcárcel y Magaly Medina en sus inicios. Fotos: composición LR/La República

Gisela le pide a Magaly que no se meta con su hija

En el desaparecido programa de Latina, Magaly Medina también confesó que Gisela Valcárcel le envió una emotiva carta. Según la ‘Urraca’, esa carta se dio luego de haber criticado fuertemente a Gisela en la revista Oiga, por lo que la ‘Señito’ le pidió que pare con los ataques y no inmiscuya en su rivalidad a su hija Ethel Pozo.

“Ella (Gisela) me escribe una carta una vez, de madre a madre, de verdad que me hizo sentir mal porque yo también soy mamá. En esa carta, ella me decía que tenía que entender que (Ethel) era una niña que tenía que lidiar con una mamá muy famosa, eso ya de por sí le causaba muchísimos problemas y yo se lo estaba haciendo mucho más difícil”, sostuvo.

Magaly acepta que se “le pasó la mano” con Gisela

Tras esa carta que le envió Gisela, Magaly Medina aseguró que se puso en el lugar de Valcárcel y decidió no hablar más de Ethel Pozo. Asimismo, aceptó que se le pasó la mano en las críticas contra la ‘Señito’.

“(Se me pasó la mano) con Gisela. Me puse en su lugar, (pensé que mi hijo podía pasar por eso), totalmente. Entonces, decidí no hablar más de Ethel”, acotó.

Gisela saludó a su ‘comadre’ Magaly por su cumpleaños

Años más tarde, tras varios dimes y diretes, en su programa “Magaly TeVe”, Medina enseñó otra carta que le envió Gisela Valcárcel con su puño y letra, por motivo de su cumpleaños.

“Mi querida comadre, felicidades, otra vez volvemos a tener la misma edad”, se lee al inicio. Luego, la ‘Señito’ frente a cámaras también le dedicó un emotivo saludo de cumpleaños: “Felicidades, disfruta de lo que ahora tienes, disfruta del amor”, dijo.