Christian Domínguez: ¿cómo es su relación con Ángelo Fukuy tras renuncia del cantante?

Ángelo Fukuy es una de las voces más representativas de la cumbia peruana y ha participado en grandes agrupaciones, como Hermanos Yaipén, Grupo 5 y, recientemente, Gran Orquesta Internacional, agrupación liderada por Christian Domínguez. Durante años, los cantantes compartieron escenarios y pregonaban una gran amistad, pero tras la renuncia de Fukuy a la orquesta del actor se especuló sobre los motivos de su decisión y se decía que surgió una enemistad.

Ángelo Fukuy no descarta un abrazo de amistad con Christian Domínguez. Foto: captura/Instagram

¿Qué dijo Ángelo Fukuy sobre su vínculo con Christian Domínguez?

Ángelo Fukuy se sinceró para las cámaras de “Estás en todas” en la mañana de este sábado 8 de octubre. El cantante de cumbia aseguró que no habla con Christian desde hace más de dos años. “La verdad, ya no me he visto con Christian desde la última conversación que tuvimos, dos días antes de mi cumpleaños en el 2020”, detalló al iniciar la entrevista,

Fukuy comentó que no ha dejado de ser su amigo y que, de encontrárselo, no tendría problemas en entablar una conversación. Así descartó cualquier enemistad. “Si lo veo, lo saludo; y, sí, en una oportunidad nos cruzamos en un camerino y nos saludamos. Yo no me alejé. Mi amistad está ahí; siempre ha estado ahí y él lo sabe”, aseveró.

Nueva faceta de Ángelo Fukuy como solista

Luego de terminar su contrato con Zona Libre, Ángelo decidió incursionar como solista y ha recibido una buena respuesta del público. El artista se ha presentado en varios eventos para darle el toque musical a los escenarios con su imponente voz.

Por otro lado, su esposa, Wendy Dyer, se refirió a las adversidades que enfrentó su pareja para alcanzar el éxito del que goza actualmente. “Al principio sí duele; es como si yo hubiera vivido todo, porque estaba con él. Pero ahora conversamos y él dice: ‘Mira, ahora hay que ser agradecidos, porque, si no pasara lo que ha pasado, de repente la decisión que he tomado, ahora, no la hubiese tomado’. Siempre llegamos a pensar que las cosas pasan por algo”, expresó.