Robotina no descarta volver con Robotín: “Tiene que demostrarme que no me fue infiel”

¿Volverán a ser pareja? Karelys Molina, la actriz que le da vida a Robotina, vuelve a acaparar los medios de espectáculos al hablar sobre Robotín y afirmar que puede ser viable una reconciliación, siempre y cuando cumpla las condiciones de la artista.

Como se recuerda, Alan Castillo fue acusado por una joven peruana, que imitaba a la expareja del comediante, de haber tenido un supuesto encuentro en un sauna muy visitado por los exconvivientes. De acuerdo con las declaraciones del también bailarín de “El gran show”, solo habría asistido a grabar para publicitar el lugar y negó cualquier relación con la señorita.

¿Qué dijo Robotina sobre regresar con Robotín?

El programa “Magaly TV, la firme” se comunicó con ella para saber si está haciendo méritos por retomar su relación y Robotina aseguró: “Sí. Dice que me ama, siempre me escribe para preguntarme cómo estoy, pero soy indiferente con él. Yo no puedo decir qué pasará mañana , pero por ahora... Me siento muy mal. Sigo decepcionada tras todo lo que pasó”.

Además, acotó sobre Robotín: “ Él tiene que demostrarme que no pasó nada ni que tampoco me fue infiel”.

Robotín se arrepiente y quiere volver con Robotina

Alan Castillo fue presentado como uno de los nuevos jales de “El gran show” después de volver a sonar en los programas de espectáculo con un ampay. Ante la sorpresa de muchos, en su ingreso al reality de baile el comediante, conocido como Robotín, habló de su relación con Robotina y reveló que quisiera retomarla, puesto que ya no viven juntos.