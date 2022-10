Magaly hace nueva advertencia a Gisela: “Conmigo no te metas; tengo toda la semana para responder”

La riña televisiva entre Gisela Valcárcel y Magaly Medina tendría para rato. Luego de que la conductora de espectáculos se tomara dos días para responder a los señalamientos que la ‘Señito’ le hizo en su primera gala de “El gran show”, la rubia de América TV no se quedó de brazos cruzados y de manera indirecta decidió enviarle un mensaje a la ‘Urraca’ por medio de sus redes sociales.

A través de historias en Instagram, Gisela se mostró junto con Giuliana Rengifo y aseguró que lo que la cumbiambera le dirá a Magaly este 8 de octubre dará que hablar. Como se recuerda, la cantante tuvo un corto romance con Alfredo Zambrano, ahora esposo de Medina, y, hace tan solo unas semanas, la figura de TV la criticó por un ampay que protagonizó con el casado notario Paul Pineda.

¿Qué le dijo Magaly a Gisela Valcárcel?

Magaly tomó este mensaje como una nueva provocación y no tardó en darle contestación. La presentadora de “Magaly TV, la firme” dijo el último jueves 7 lo siguiente:

“La ‘Gise’ en las redes sociales se ha dedicado a provocarnos. Mira, Gise, que hoy tengo un programa diferente (…). Miren cómo responde; se quiere pelear. Conmigo no te metas, ‘Gise’, que ya sabes que tengo toda la semana para responderte”, señaló entre risas ‘Maga’.

“La gente lo espera, dice. Cree que me voy a morir de miedo. Mira cómo estoy temblando, Gisela. ¡Ay, Dios mío! Por favor, una pastilla, agua de azahar, un tranquilizante, un anís. Estoy acostumbrada a batallar contigo años de años. Ahí está la que no respondía”, añadió.

Magaly exhortó a Gisela a no involucrar a terceros en su pelea

Magaly también precisó que, a lo largo de los años, Gisela ha sabido responderle durante sus “épicas peleas televisivas”; no obstante, en esta ocasión, opta por una estrategia diferente: usar a sus ‘chupes’ para defenderse de las acusaciones de la ‘Urraca’.

“Siempre ha sabido cómo contestar, y cuando ella no responde recurre a sus monas con metralleta o monos con metralleta que ha tenido a lo largo de los años, sobones que contestan con ella. Así no se contesta, se contesta con realidades, no con chabacanerías ”, increpó.