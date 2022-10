Magaly arremete contra esposo de Ethel: “Gisela va a tener que contratarlo de ‘chupe’ para ‘El gran show’”

No lo suelta. Magaly Medina se pronunció en contra de Julián Alexander, el esposo de Ethel Pozo, en la última edición de su programa. La ‘Urraca’ cree que el productor de novelas no pudo costearse una boda más lujosa con la hija de Gisela Valcárcel debido a las deudas que presenta en Infocorp, como prueba el informe presentado en “Magaly TV, la firme” varias semanas atrás.

¿Qué dijo Magaly Medina?

Todo inició cuando Medina comentaba la próxima boda de Tilsa Lozano y Jackson Mora. La presentadora aprovechó esta oportunidad para comparar la futura ceremonia con la que celebró la hija de Ethel y Julián en Cieneguilla.

“ De hecho va a ser mejor que la boda de Ethe, bueno, cualquier cosa es mejor que la boda de Ethel. Jackson puede ser lo que tú quieras, pero parece que es trabajador, consigue sus monedas y quiere darle a la mujer que quiere lo mejor ”, señaló Magaly.

Por otro lado, cuestionó que la conductora de “América hoy” haya decidido adoptar una postura ahorradora para su matrimonio, supuestamente cuidando las finanzas de su ahora esposo.

“ Ella se tuvo que adaptar al bolsillo de él y les resultó esa bodita. Esperemos que en su vida en conjunto ella no tenga que adaptarse al bolsillo de él. Bueno, ella gana mucho más que él. Ella es, con su mamá, la dueña de la productora, ella produce los tres programas que tienen ”, acotó la figura de ATV.

¿Magaly cree que Gisela contratará a Julián Alexander?

Siguiendo esa línea, Medina dijo que Gisela Valcárcel tendrá que contratar al director para su reality de baile. “ Van a tener que ficharlo para que por lo menos dirija las cámaras de ‘El gran show’, para que ponga ideas creativas en ‘El gran show’, de ‘chupe’ porque a Gisela le gusta tener ‘chupes’. Tendría que contratarlo con un sueldo decente para que a su hija pueda darle un buen nivel de vida, por lo menos para las vacaciones. El chico parece que no da la talla”, se burló la ‘Urraca’.

Gisela anuncia nuevas declaraciones de Giuliana y Magaly responde: “¿Crees que te tengo miedo?”

¡Sin pelos en la lengua! Magaly Medina comentó el reciente video de Gisela Valcárcel en el set de “El gran show”, en el que conversa con Giuliana Rengifo y asegura que lo que le dirá este sábado 8 de octubre dará que hablar porque “la gente lo espera”. La ‘Urraca’ considera que la ‘Señito’ intenta provocarla, pues, como se recuerda, la bailarina tuvo un romance con Alfredo Zambrano.

“¿Crees que porque agarras a una de tus pelanduscas me voy a morir de miedo? Mira cómo estoy temblando de miedo, por favor, una pastilla, un agua de azahar, un tranquilizante, un anís... por favor, yo estoy acostumbrada a batallar contigo años de años... ahí está la que dice que no respondía”, dijo ‘Maga’ entre risas.

Magaly feliz por la parodia que hará JB de su pelea con Gisela: “Seguiré destapando mi archivo”

Magaly Medina aún tiene mucho por decir de Gisela Valcárcel. Si bien la ‘Urraca’ se mostró feliz por la parodia que presentará Jorge Benavides en su programa cómico, aclaró que aún tiene mucho por decir de la ‘Señito’. “Yo te voy a decir primero quién te va a responder el sábado por mí. Te doy un adelanto (...) Le he prestado todo a JB. El sábado enfréntate con mi doble. El lunes seguiré destapando mi archivo, ¡ay, qué maravilla! Hace tiempo no me emocionaba así al hacer un programa”, comentó.