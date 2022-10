Greissy Ortega se confiesa sobre su situación en EE. UU. y revela que su familia vive en un cuarto

Greissy Ortega, hermana menor de Milena Zárate, se comunicó con “Magaly TV, la firme”, el jueves 6 de octubre, para dar detalles sobre su nueva vida en la ciudad de Union City, en Nueva Jersey, Estados Unidos. La colombiana dejó el Perú junto con sus tres hijos para reencontrarse con su esposo Ítalo Villaseca.

Para poder llegar a tierras norteamericanas, la bailarina tuvo que cruzar la frontera de forma ilegal, por lo que fue duramente criticada por poner en riesgo la vida de los menores. Asimismo, dijo que su pareja se vio obligada a migrar tras recibir amenazas por trabajar como agente de fiscalización en la Municipalidad de La Victoria.

“Hay cosas que quizás, ustedes, las personas que tienen la vida tranquila, la vida hecha, no pueden llegar a entender, pero en este caso somos jóvenes que estamos buscando el bienestar de nuestros hijos y yo, la verdad, siempre lo protegeré”, precisó Greissy.

¿Por qué los hijos de Greissy Ortega no van al colegio?

Magaly Medina le preguntó a Greissy Ortega si sus tres hijos ya asisten a la escuela, sin embargo, la también influencer dijo que todavía se encuentran en proceso para ingresar, pese a ya estar inscritos.

“No están yendo porque acá hay un protocolo. Ellos ya están inscritos, los dos, pero no pueden todavía (ir al colegio) porque tienen que hacerles unos exámenes de sangre y el problema es que eso no se da al momento, sino que uno tiene que esperar hasta un mes”, acotó.

¿Dónde vive Greissy junto con su familia en USA?

La hermana de Milena Zárate mencionó que su esposo Ítalo Villaseca trabaja como ayudante de construcción y que en la noche ella se ‘cachuelea’ en restaurantes de comida rápida, y con ese dinero pudieron alquilar un cuarto.

Precisó que viven en una casa compartida con otros latinos, pues no tienen familia allí. “Afuera (del cuarto), en la casa, mis niños juegan, no paran todo el tiempo encerrados (...). Pero como toda pareja, uno quisiera tener el espacio completo y sentirnos más libres”, agregó Greissy.

¿Greissy Ortega fue deportada?

La colombiana confesó al programa “En boca de todos” que su vida en Estados Unidos no es como lo imaginó e incluso pensó en pedir que la deporten a Perú. “Al principio pensaba que lindo el sueño americano, pero después uno se estrella con la realidad , pero si no la luchas no vas a poder”, comentó Greissy Ortega.

La hermana de Milena Zárate comparte nuevos detalles de su vida en EE.UU.. Foto: composición LR/ captura de América TV/ Greissy Ortega/ Instagram

“(Hay varios obstáculos) Porque, obviamente, cuando inmigrante no te pueden ayudar en ciertas cosas como lo pueden hacer en Perú o en Colombia, no puedes alquilar un apartamento tranquilo, un techo para vivir con tus hijos”, agregó.