Giuliana alista disfraz de Halloween inspirado en Magaly: “De urraca para que me oficialicen”

Magaly Medina causó sensación en redes sociales cuando recomendó en su programa: “Disfrácense de policías para que alguna vez sean la oficial”. La cantante Giuliana Rengifo no pasó por alto la posible indirecta, y, por el contrario, reaccionó a ella durante una entrevista a El Popular publicada el viernes 7 de octubre.

¿Qué dijo Giuliana Rengifo?

“Es que ella cree que, porque su notario no acepta que estuvo conmigo, ya todo el mundo no me va a oficializar, está equivocada”, dijo Giuliana Rengifo, al mencionar su fugaz salida con Alfredo Zambrano, actual esposo de Magaly Medina.

La exintegrante de Agua Bella también abordó su relación con el notario pucallpino Paul Pinada. “No es que quiera que me oficialice o me muero, yo no quiero que me oficialice gente que aún estoy conociendo”, aseguró.

Y, en esa línea, agregó: “Ahora la mujer en el siglo 21 también puede oficializar a alguien. Yo no oficializo a alguien porque aún no llena mis expectativas”.

Giuliana Rengifo fue ampayada con el notario Paul Pineda en situaciones románticas. Foto: Composición LR / Captura de América / Instagram

El disfraz de Halloween de Giuliana Rengifo

Ante la proximidad de la celebración de Noche de Brujas o Halloween, la pregunta obligatoria a Giuliana Rengifo era de qué sería su disfraz. “Me voy a disfrazar de urraca, de bruja” , respondió sin dudar.

“Me voy a disfrazar de Magaly, para que me oficialicen” , especificó y luego puntualizó “para que luego te pongan los cuernos”.

Giuliana Rengifo no es la única celebridad que insinúa que Alfredo Zambrano le sería infiel a Magaly Medina, aunque esta se niega a reconocerlo, según declaró Janet Barboza días atrás.