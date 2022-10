En los últimos días, Gisela Valcárcel protagonizó una fuerte pelea con Magaly Medina, la cual propició que algunos hechos del pasado vuelvan a salir a la luz. En este sentido, muchos trajeron al presente algunas situaciones que habían quedado en el olvido, como la pelea que protagonizó con Raúl Romero.

El afamado ‘Cara de haba’ es uno de los personajes más queridos de la televisión peruana; sin embargo, en el 2010 tuvo una polémica con la ‘Señito’. En esta nota te contamos qué pasó en aquel momento.

¿Qué pasó entre Gisela Valcárcel y Raúl Romero?

Todo empezó cuando Raúl Romero conducía el fenecido “Habacilar”, en el 2010, y presentó una secuencia de ‘Canta y gana’ donde se realizó una imitación a Gisela Valcárcel. Esta parodia estuvo a cargo de Mariela Zanetti.

No obstante, en este sketch también participaron Viviana Rivasplata y Melissa Loza, lo que generó la incomodidad de la ‘Señito’, quien tomó como una burla el hecho de invitar a las exparejas de Roberto Martínez.

Gisela Valcárcel indignada con Raúl Romero

Tras ver la parodia en el programa de Raúl Romero, Gisela Valcárcel aseguró que el conductor se olvidó de su “condición de hombre”.

“En mi condición de mujer, de animadora y conductora de este canal, debo decir señor Raúl Romero, usted se está olvidando de su condición de hombre”, comentó.

“Raúl Romero se permite atacar de este modo a una mujer, es la única cosa que me parece fea que se esté dando en la televisión. Yo no voy a emplear mi programa porque mi público no prende el sábado a las 10 de la noche, así como no prende el programa ‘Habacilar’ para que se burlen de las personas. Yo creo que se sentaron en una mesa de producción y dijeron ‘Gisela nos ha hecho esto, ¿qué traemos? Traemos a la ex de este y que se burle n”, agregó en una conferencia de prensa.

¿Por qué Raúl Romero habría querido incomodar a Gisela Valcárcel?

Según Gisela Valcárcel, la producción del programa del ‘Cara de haba’ habría realizado esta parodia, después de que ella invitara a Karen Dejo a su reality de baile “El show de los sueños”, y es que la bailarina, había dejado el programa de Raúl Romero en malos términos.

“Las guerras se dan cuando dos personas van al campo de batalla, Raúl ha salido, yo no”, sentenció la ‘Señito’ en ese momento.