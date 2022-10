Ernesto Pimentel sobre su película biográfica “Chabuca”: “No es publicidad, abriré mi corazón”

Ernesto Pimentel se prepara para una nueva etapa de su vida. El famoso personaje de televisión incursionará en la industria cinematográfica con su película “Chabuca”. Esta cinta contará detalles sobre su trayectoria artística y su lado más privado.

Este viernes 7 de octubre se anunció públicamente la producción, la cual será liderada por Tondero. En el tráiler, el conductor deja un emotivo mensaje a sus fanáticos.

“Lo mejor de mí no se ha dicho y lo peor tampoco. Hoy les abro mi corazón para mostrarles que mi capa son las polleras y mi mayor altura no son mis tacos”, se escucha en el clip.

—Hoy se anunció tu película “Chabuca” que abordará un nuevo aspecto de ti. ¿Qué nos podrías decir de la producción?

—Prepárense para ver una película, no es un reportaje o una publicidad. Les abriré mi corazón para que entiendan por qué estoy tan agradecido con mi público porque han cumplido mi sueño y me han salvado muchas veces.

—A diferencia de lo que vemos en televisión, tu película tendrá un corte más emotivo y personal. ¿Fue difícil para ti poder abrir tu corazón y mostrar, quizás, tu lado más vulnerable?

Lo que yo les ofrezco es que será una película que tocará la vida misma, mucho humor y muchas risas porque sin las risas yo no pudiera haber salido adelante. A mí la risa me ha salvado, así como la Chola Chabuca. No quiero adelantar nada aún, pero puedo decir que estoy muy agradecido.

—Diversos personajes de la farándula se han aventurado a realizar películas biográficas, pero no todas han tenido éxito. ¿Cuáles son tus expectativas en cuanto a los resultados en taquilla?

—Mi expectativa principal es desarrollar un arte que admiro que es el cine, mis expectativas están cifradas en el tema artístico. Yo espero lo mejor, pero no puedo saber qué es lo que va a pasar, solo quiero trabajar para que sea algo constructivo y que tenga una buena factura.

—Has recibido muy buenos comentarios en redes sociales, ¿cómo es para ti saber que el público te respalda en todos tus proyectos?

Agradezco la apertura de Tondero y de la gente, yo no quiero hacer una película solo basada en mi historia, quiero usar los recursos para hacer una buena película. Estoy muy emocionado.