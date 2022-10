Karelys Molina, autodenominada Robotina, estaría a solo un paso de visitar el set de “El gran show”, en su segunda edición, que se transmitirá este sábado 8 de octubre. La joven venezolana no descarta su aparición en el programa tras la comunicación recibida por parte de la producción.

En respuesta a la prensa, la extranjera asegura estar evaluando la propuesta de estar por primera vez en el famoso reality de Gisela Valcárcel. “No puedo hablar del tema, aún estoy en conversaciones, la estoy pensando”, señaló.

'Robotina' es venezolana con raíces peruanas. Foto: Karelys Molina/Instagram

Habló sobre el performance que le hicieron a Robotín cuando lo presentaron en el espacio de América TV. “Fue parte de la producción del programa, él no tuvo nada que ver”, resaltó.

“Estuvo haciendo su chiste y el programa siempre va a buscar hacer cosas. Estoy molesta por otra cosa”, añadió la artista.

Robotín y Robotina conformaron una de las parejas más famosas de la farándula. Foto: Facebook Robotina

¿Sigue viviendo con Alan Castillo, ‘Robotín’?

La joven afirmó que ya no vive con Alan Castillo, conocido en los medios como Robotín. Tras las imágenes de ella botando las cosas del artista, respondió.

“Ya no estamos viviendo juntos, hace varios días que no vive conmigo, él se fue. No sé (si lo perdonará). No hemos hablado casi nada, pero sigo decepcionada de él. Estamos separados, pero tampoco es que lo odie”, dijo.

¿Qué pasó entre Robotina y Robotín?

La relación de Robotina y Robotín llegó a su fin luego de difundirse una imágenes de él con otra mujer dentro de un hotel. La noticia acaparó las portadas de distintos medios peruanos.

Muchos especularon que la situación habría sido armada, sin embargo, lo descartó. “Las personas que ven este video, piensan que es armado y hasta yo lo pensaría, pero les quiero explicar cómo sucedió y por qué nos estábamos riendo. (...) Este video fue antes de que salieran las imágenes de Magaly”, explicó.

“No es armado, ojalá fuera, porque esto no me beneficia, he quedado recontra mal”, agregó la joven.