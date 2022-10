Christian admite que no puede ir a un sauna como Robotín: “Para qué me voy a arriesgar, voy con Pamela”

Defiende su romance. Christian Domínguez sorprendió al revelar en su programa “América hoy” que no iría a un sauna con otra mujer que no fuera su pareja, Pamela Franco, para evitar especulaciones en su contra.

Esto se debe al escándalo del popular Robotín, quien le habría sido infiel a Robotina en un sauna con la ‘Robotina falsa’, pese a que él negó estos hechos y señaló que solo fue a crear contenido para sus redes sociales.

¿Qué dijo Christian Domínguez?

En la última emisión de “América hoy”, Christian Domínguez fue consultado por sus compañeras sobre si él aceptaría ir a un sauna solo, como lo hizo Robotín. La respuesta del cumbiambero sorprendió a todos los presentes en el set de televisión.

“ Yo no puedo ir al sauna solo, no voy ni solo (...). Yo voy al sauna con mi señora (Pamela Franco) (...). Lamentablemente, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, para qué voy a arriesgar, si puedo ir con mi señora ”, reveló el también actor.

Sin embargo, la psicóloga del programa matinal le respondió a Christian diciendo: “Las mentiras y el engaño tienen fecha de caducidad”, dejando entrever que podría suceder una infidelidad en cualquier momento.

¿Qué pasó con Robotín y Robotina?

Durante “Magaly TV, La Firme”, una joven apodada ‘Robotina bamba’ develó que tuvo un encuentro con Robotín en un sauna y que el cómico le habría sido infiel a Robotina con ella.

Pese a esto, el participante de “El gran show” afirmó que solo fue a grabar contenido para TikTok, como parte del pago de un canje al establecimiento. “Yo soy un robot súper fiel, las circunstancias, cosas que pasan por confiado. Cometí un error, pero no el error que todo mundo dice” , admitió Robotín.

Robotín tuvo una relación de más de un año con Robotina. Foto: Capura de ATV/ Instagram

Christian Domínguez revela que le ofrecieron hacer una novela de su vida: “Dije que no”

Todo sucedió en la última edición de “América hoy”, cuando los conductores del programa empezaron a debatir sobre la reciente serie de Paolo Guerrero. Ante esto, Janet Barboza no dudó en trolear a Christian Domínguez por su pasado amoroso. “Contigo tendrían serie completa”, señaló.

Dicho esto, el líder de la Gran Orquesta Internacional contó que, hace algunos años, recibió una propuesta para hacer una producción de su vida. “Tendría que poner a la mamá de mis hijos, contar mi vida, me ofrecieron una novela y dije por supuesto que no”, mencionó dejando a todos sorprendidos.