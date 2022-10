Carlos Vidal y la vez que se enteró del matrimonio de Gisela con Roberto Martínez: “Me dolió”

¡Fuertes declaraciones! A raíz de que Magaly Medina recordara a Carlos Vidal como uno de los grandes amores de Gisela Valcárcel, al haber estado juntos por siete años, se destaparon las declaraciones que el exmodelo dio sobre el fallido matrimonio de la ‘Señito’ con Roberto Martínez.

Rompió su silencio en una entrevista de hace algunos años con Renzo Madrid, quien es ahora el productor de “Amor y fuego”. La conductora de “El gran show” anunció su matrimonio con el exfutbolista tan solo un año después de terminar con Carlos Vidal.

Asimismo, el escritor también mencionó cómo le afectaba ver a la madre de Ethel Pozo coquetear con sus invitados; sin embargo, al final entendió que esto era parte del show. Conoce en esta nota las declaraciones del examor de la ‘Señito’.

Carlos Vidal no creyó en el amor de Gisela y Roberto Martínez

La relación de Gisela Valcárcel y Carlos Vidal estuvo llena de críticas, pues tildaban al exmodelo de “mantenido” al ser una figura con menor peso en el espectáculo a comparación de su pareja. También recordó las veces que la conductora coqueteaba con invitados internacionales.

“Con Guillermo Dávila, con Montaner, que se prestaban para el juego. Al comienzo sí me molestaba, luego me di cuenta de que era parte del show”, dijo. Sin embargo, el amor no perduró y fue la misma Gisela quien le puso punto final. Poco tiempo después empezó a salir con Roberto Martínez.

“Eso me dolió, fue otro de los golpes bajos que yo recibí. En ese momento yo dije que era imposible que ella no me haya querido. Yo dije que, tal vez, lo estará haciendo por despecho, por hacerme sentir mal, porque fue una relación de seis, siete años”, expresó.

¿Quién se interponía entre el romance de Carlos Vidal y Gisela?

El exintegrante de “Aló, Gisela” escribió un libro, que tituló “La Señito”, y contó todos los pormenores sobre su relación de casi una década con la diva de la TV peruana. En unos de los capítulos, Carlos Vidal mencionó que un familiar de Gisela Valcárcel estaba en contra de su romance y hacía de todo para que se separaran.

Carlos Vidal es la expareja de Gisela Valcárcel y autor del libro "La Señito". Foto: composición de Fabrizio Oviedo/La República/Foros Perú